Vali Yazıcı’dan 30 Ağustos mesajı

Vali Yazıcı, "30 Ağustos 2018 tarihinde, Türk Milletinin, vatanının işgal edildiği bir dönemde işgalci güçlere karşı verdiği onurlu mücadeleyi zaferle sonlandırışının 96. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz" dedi.

30 Ağustos 1922 tarihinin, bağımsız Türkiye Cumhuriyetine giden yolu açan Zafer Destanı’nın yazıldığı gün olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Bu millet devletiyle birlikte bir bütündür, bizi diğer milletlerden ayırt eden de vatana sonuna kadar bağlılık ve bağımsızlık tutkusudur; inanç, azim ve kararlılıkla enerjimizi ülkemizin kalkınması ve insanımızın iyiliği için gösterdiğimiz gayrettir. Türk Milletinin 30 Ağustos’ta ordusuyla tek bir yürek haline gelerek gösterdiği olağanüstü kurtuluş mücadelesi ile ülkemiz dünya milletler ailesi arasındaki saygın yerini korumuş ve şanlı bayrağımız gönlerde özgürce dalgalanmaya devam etmiştir. Milletçe birlik ve beraberlik içinde elde ettiğimiz başarılar, ülkemizin yolunun açık olduğunun en somut göstergesidir. Her 30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli iradesinin ışığında lider bir ülke olma yolundaki kararlı mücadelesinin de rehberidir" dedi.

"Ortak hedef ve değerlerde birleştikçe güçleniriz"

Türkiye’yi uygarlık yarışında daha üst sıralara taşımanın hepimizin görevi olduğunu açıklayan Vali Ersin Yazıcı, "Cumhuriyet tarihi boyunca devletimizle halkımızın bağlarını zayıflatmaya yönelik tüm çabalara rağmen, milletimiz daima ülkesine sahip çıkmış, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Milletimiz bu gücünü, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimizi yıkmaya yönelik hain darbe girişiminin çökertilmesinde bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Bugün de, ülkemizin ve milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğimize ve geleceğimize yönelik tehditlerle karşı karşıyayız. Milletimize boyun eğdirmeyenlerin, şimdi de ekonomik saldırılarla işgal girişimlerini hızlandırarak devam etmektedir. Ekonomik uygulamalara halkımızın vereceği desteğin her şeyden önemli olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Milletimizin birliğini, dirliğini bozmak isteyenler hiçbir zaman amaçlarını gerçekleştiremeyeceklerdir. Devleti vücuda getiren millet, kederde, sevinçte, ortak hedef ve değerlerde birleştikçe güçlenir, çalıştıkça, başardıkça ileriye gider. Herkes iyi bilmelidir ki, şehitlerin kanlarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve onun vatandaşları hiçbir alçak saldırıya, hiçbir cani eyleme, hiçbir hain korkutmaya boyun eğmemiştir ve bundan böyle de boyun eğmeyecektir. Halkımız, ister FETÖ olsun ister bir başka terörist grup olsun, bunların topraklarımızda yeşermesine asla izin vermeyecektir. Şimdi çalışma zamanı, çok çalışacağız. Türkiyeyi 2023 hedeflerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"Kahramanlarımızın emanetlerine kuvvetle sahip çıkacağız"

Milletimize, birlik, dirlik, barış ve huzur dileklerini de ileten Vali Ersin Yazıcı, "Biricik vatanımız, vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan kahramanlarımızın emanetlerine kuvvetle sahip çıkacağız. Onlar yüce milletimizin en değerli varlıklarıdır. Devletimizin kararlı tutumu; tüm güvenlik güçlerimizin cansiperane uğraşlarıyla terörün kökünün de kazınacağına inancım tamdır. Bu inançla, Yüce Milletimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve tüm Balıkesirli hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, başta ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğrunda kanlarını akıtan şehitlerimize, aramızda olmayan gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimiz ile şehit ailelerimize de sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi.