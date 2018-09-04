Vali Yazıcı’dan 6 Eylül kurtuluş mesajı

yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Ersin Yazıcı, yiğitlik ve cesaretleriyle düşmana karşı kahramanca direnen Balıkesirlilerin millî mücadeleye büyük güç verdiğini kaydetti. Vali Yazıcı, 6 Eylül Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, vatanın her karış toprağında olduğu gibi Türk milletinin şartlar ne olursa olsun esarete hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini, 6 Eylül 1922 tarihinde Balıkesir’den bütün dünyaya bir kez daha haykırdığını söyledi.

Türkiye’ye 15 Temmuz’da boyun eğdiremeyenlerin, şimdi de ekonomik saldırılarla işgâl teşebbüsünü devam ettirdiklerini belirten Vali Yazıcı, "Özellikle küresel güç odakları tarafından dünyamızın yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı, ülkemize ve bölgemize dair bazı planların kamuoyuna yansıdığı bu günlerde daha da dikkatli olmamız gerektiği açıktır. Bu gelişmeleri doğru okuyabilmek için de başvuracağımız yegane güç, birlik ve beraberliğimizdir. Yaşanan sıkıntılar ne kadar büyük olursa olsun, geleceğe inancımızı yitirmeden daha iyiye ulaşmak için çok çalışmalı, ülkemizin yarınlarını gözeterek her zaman sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yazıcı, "Balıkesir, sanayii, tarım alanları, fabrikaları, tarihi ve turistik yerleri, iklimi ve sahilleri ile Türkiye’nin gelecek vaat eden vilayetlerinden birisidir. Şehrimizin düşman işgalinden kurtulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi saygıyla anıyorum. Şehrimizi bir dünya şehri yapma yolunda çalışmalarımız devam etmektedir. Siz değerli Balıkesir halkından aldığımız güç ve güvenle çalışmalarımız artarak devam edecektir. Tarih boyunca önemli yerleşim ve ticaret merkezi olan Balıkesir; binlerce yıllık tarihi geçmişi, kültürel ve turistik birikimi ile Anadolu’nun yıldızı parlayan kentlerimizden birisidir. Balıkesirli hemşehrilerim yıllarca birlik ve beraberlik içinde sosyal toplumun en başarılı örneğini vermişlerdir. Her alanda çağı yakalamış bir Balıkesir’i oluşturmak için çok çalışmalı, şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmalıyız. Bizlere düşen görev ise tarihiyle, muhteşem doğasıyla, çok önemli doğal ve kültürel değerlere sahip ilimizin kalkınması ve gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Hepimizin ortak değeri, Balıkesir olmalıdır. Gelin bir olalım, el ele verelim" dedi.