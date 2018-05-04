Vali Yazıcı’dan Adalar çıkarması

Mahalle meydanındaki kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, "İlin valisi olarak şehir merkezi ve ilçelerimiz kadar kırsal alanlarımıza da aynı özeni gösteriyor, verilen hizmetlerin en kaliteli şekilde sunulması, varsa ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi yolunda titiz bir çalışma yürütüyoruz " dedi.

Vatandaşların öneri ve taleplerini dinlemek için ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Amacımız halkımızın sorununu çözebilmek, derdine derman olabilmek. Bizim derdimiz millete hizmet etmek. Heyecan ve şevkle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Gayemiz, var gücümüzle, vatandaşımıza hizmet etmektir " dedi.

Vatandaşların sorunlarını çözmek ve taleplerini değerlendirmek için mutlaka halkın içinde olmak gerektiğine vurgu yapan Vali Yazıcı, "Halkımızın dertlerini, sıkıntılarını dinlemek amacıyla sık sık bir araya geliyor, sohbet ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Halkla iç içe yan yana hizmeti esas bildik ve bu nedenle her daim vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

Ziyaretinden memnuniyet duyan mahalle sakinleri Vali Ersin Yazıcı’ya teşekkür ettiler.