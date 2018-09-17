Vali Yazıcı'dan Ahilik Haftası mesajı

Vali Yazıcı mesajında, Ahiliğin sevgi, kardeşlik ve dayanışma kurallarını benimseyen milletimize has bir kültür olduğunu ifade etti.

Ahilik kültürünün insanı insan yapan değerlerden bir tanesi olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır. Bu kültür o kadar önemlidir ki, dürüstlüğü, çalışkanlığı, kardeşliği bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur" dedi.

Ahilik teşkilatının, günümüzün esnaf birlikleri ve meslek odalarının da temelini oluşturduğunu kaydeden Vali Yazıcı, "Ahilik Teşkilatı millet olmamızı, devlet olmamızı temin ve tesis eden önemli değerlerimizdendir. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkârlarımıza yol göstermektedir. Yıllardır kardeşlik ve hoşgörünün merkezi olan ilimizde de mevcut meslek kuruluşlarına bağlı esnaf ve sanatkârlarımız, geleneksel el sanatları ustalarından en modern şekilde üretim yapan sanayicisine kadar Ahilik ilkelerini yaşatma gayreti içerisindedirler. Bunun yanında yaptıkları sosyal çalışmalar ilimizin huzuru için gösterdikleri gayret ile tüm halkımıza hizmetlerini sürdürmektedirler "dedi.

Ahiliğin birliğin ve toplumsal huzurun sağlanmasına öncülük ettiğini ifade eden Vali Yazıcı,"Balıkesirli hemşehrilerimizin bu değerli mirasa sahip çıkmasını ve onun taşıdığı evrensel değerleri yaygınlaştırmasını diler, Ahilik haftasının, başta esnaflarımız olmak üzere Balıkesir'imize hayırlar, bereketler, bol ve helal kazanç getirmesine vesile olmasını diliyorum" şeklinde mesajını tamamladı.