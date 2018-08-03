Vali Yazıcı’dan ATO ziyareti

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve beraberindeki yeni yönetimi tarafından kapıda karşılanan Vali Yazıcı, Başkan Mustafa Büyükçıvgın ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Yazıcı’ya, çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Vali Ersin Yazıcı’nın ziyaretlerinden onur duyduğunu belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.