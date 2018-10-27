Vali Yazıcı'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında Türkiye Cumhuriyetinin çok zor şartlarda kurulduğunu hatırlatarak "Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde aziz milletimizin, inançla yürüttüğü Kurtuluş Savaşının sonucunda vatan aşkı, egemenlik ve bağımsızlık hasretiyle kurduğu en büyük emanetimizdir. Bu süreçte aziz milletimiz, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle şanlı bir mücadele verdi. Mehmet Akif'in o veciz dizelerindeki gibi yüce milletimiz hep bir ağızdan 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diyerek, vatanını korumayı ve kurtarmayı bildi."dedi.

95 yılda çok büyük başarılara imza atıldı

Cumhuriyet'in Türkiye'yi çağdaş dünyaya ve geleceğe bağlayan en güçlü halka olduğunu belirten Vali Yazıcı "Cumhuriyetimiz, bugünkü modern ve demokratik değerlere dayanan güçlü devlet ve toplumsal yapımızın temelindeki en önemli harçtır. Ülkemizin dünya devletleri arasında günümüzde edindiği saygın ve güçlü konumun, 95 yıllık Cumhuriyetimizin başarılarının bir ürünü olduğu kuşkusuzdur. Ülkemizin Cumhuriyet'in ilanı ile gelen kazanımlarını her geçen gün daha da ilerletmesini gururla izliyoruz. Cumhuriyetimiz, arkada bıraktığı 95 yılda çok büyük başarılara imza atmıştır."şeklinde konuştu.

"Terörle mücadele güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecek"

Cumhuriyet sayesinde ülke demokrasisinin günden güne geliştiğini, birlik, beraberlik ve bütünlüğe yönelik içten ve dıştan gelen her türlü saldırının da bertaraf edildiğini belirten Vali Yazıcı "Cumhuriyetimizi, tıpkı kuruluş felsefesinde olduğu gibi, tam bağımsız, güçlü ve demokratik bir dünya devleti olarak, birlik ve bütünlük içinde yaşatmak için bugün de hepimize büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Devletimizi, Cumhuriyetimizi, Demokrasimizi ve Toplumumuzu hedefleyen terör örgütlerinin menfur eylemleri karşısında bu sorumluluklarımız daha da belirgin olmaktadır. Devletimiz, barış ve huzur ortamının pekişmesi için iyi niyetle ve sabırla gayret gösterirken, terörle mücadelesini de en güçlü ve kararlı bir şekilde devam ettirmektedir" şeklinde konuştu.

"Türkiye, ekonomik saldırıların hedefinde"

Türkiye'nin ekonomik savaşla dize getirilmek istendiğini belirten Vali Yazıcı, "Türkiye'ye 15 Temmuz'da boyun eğdiremeyenler, şimdi de ekonomik saldırılarla işgal girişimlerini hızlandırarak devam ediyor. Milletin iradesi ve cesareti sayesinde hainlere geçit vermeyen Türkiye, bu sefer de ekonomik saldırıların hedefinde. Ekonomik uygulamalara halkımızın vereceği desteğin her şeyden önemli olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Milletimizin birliğini, dirliğini bozmak isteyenler hiçbir zaman amaçlarını gerçekleştiremeyeceklerdir. Bir milleti, halkı kaynaştırmanın, birlik-beraberlik içinde tutabilmenin önemi çok büyüktür. 95. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramımız ise yüce milletimizin, birlik ve dayanışma halinde, en zor koşullarda bile zaferleri tarihimize kaydedebildiğini bize hatırlatmaktadır. Devletimiz ve milletimizin milli iradeye, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ve kamu düzeninin korunmasına sahip çıkma süreci devam etmektedir. Bizler, dünyaya bakışını kin ve nefretle değil her zaman dayanışma ve kardeşlik temelinde şekillendiren bir milletin temsilcileriyiz. 'Millet olarak hepimizi derin acılara boğan olaylar karşısında kardeşliğini, birlik ve beraberliğini muhafaza ederek bugüne kadar çok büyük sıkıntıların üstesinden gelen milletimizin sükûnet ve sağduyu ile bu badireleri de atlatacağına olan inanç ve güvenim tamdır. Şanlı tarihimiz, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip, ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmeyi başardığı sürece, Türk Milletinin ulaşamayacağı hiçbir hedefin bulunmadığının en somut göstergesidir. Cumhuriyetimiz, karşı karşıya kaldığı tüm sınamaların üstesinden başarıyla gelecek, zorlukları aşacak güçtedir.'' şeklinde ifade etti.

"Azim ve gayretle çalışmamız gerektiği bilinci içindeyiz"

29 Ekim'in umudun, azmin, inancın, yeniden doğuşun tarihi olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetinin bir asırlık bir Cumhuriyet olmasına sadece 5 yıl kaldı. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ülkemizi müreffeh ve her alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapma yönünde hep birlikte azim ve gayretle çalışmamız gerektiği bilinci içindeyiz. Büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının eşsiz kahramanlıkları ve özverili mücadeleleri sonucu kurulan cumhuriyetimiz sayesinde bugün geçmişimize gururla, geleceğimize ise güvenle bakıyoruz. Bu amaç doğrultusunda vefakarca çalışan siz değerli vatandaşlarımıza takdir duygularımı ifade ediyorum. Bu kutlu gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten iyi dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."şeklinde mesajını tamamladı.