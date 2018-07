Vali Yazıcı’dan davet; "Lütfen Balıkesir’e gelin"

Vali Yazıcı, "Şimdi Balıkesir’e gitme zamanı. Lütfen valizlerinizi hazırlayın. Herkesi Balıkesir’e bekliyorum. Balıkesir gezilecek kent, Balıkesir yaşanılacak bir kent. Balıkesir’i gezdikten sonra anlatılacak bir kent" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir’in doğası, tarihi, kültürü ve potansiyeli ile turizm merkezi olmaya aday bir şehir olduğunu belirterek, “Ülkemizde hızla gelişen turizm sektöründen ilimizin de yeteri kadar pay alabilmesi, turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İlimiz, eşsiz doğal güzellikleri, tarihsel dokusu ve kültürel zenginlikleri, bereketli toprakları, sağlık ve termal turizmi, kış turizmi, konuksever insanları ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, turizmin çeşitlendirilebilir anlamda çoğaltılması ilimize değer katacaktır. İlimizin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması yönünde önemli adımlar atılmış, Balıkesir’i ülke turizmi içinde farklı ve nitelikli bir konum kazandırarak turizm sektöründe marka yapmak amacıyla Valilik olarak her türlü gayreti göstermekteyiz” şeklinde konuştu.

Balıkesir’i görmeyen herkesi, doğanın, tarihin ve kültürün ışıklarını Balıkesir’de yeniden keşfetmeye davet eden Vali Ersin Yazıcı, "Balıkesir, doğal güzellikleri, kültür varlıklarının zenginliği ve turizmin her çeşidinin potansiyel olarak bulunduğu bir ildir. İl merkezi ve ilçeleri ile en yeni turizm destinasyonudur. Katıldığı tüm ulusal ve uluslararası fuarların gözdesi ve ilgi odağı olmuştur" dedi.

“Yazıcı, Şanslı bir şehirde yaşıyoruz”

Son yıllarda şehirlerin birbirleriyle yarış içerisinde olduklarını, bu nedenle de tanıtıma önem verilmesi gerektiğini ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Bütün etkinliklerde tatil planları yapanları şehrimize beklediğimizi heyecanla ifade ettik. Sahip olduğumuz harikulade potansiyeli heyecanla anlatıyoruz. Tüm bu zenginlikler bir destinasyon olmayı fazlasıyla hak ediyor. Yerli ve yabancı turistlere şehrinizi, etkileyici bir sunumla anlatamadığınızda, teknolojiyi yeterince kullanamadığınızda başka kentlere, başka ülkelere yönelmemeleri için hiçbir sebep yok. O kadar şanslı bir ilde yaşıyoruz ki, şehrimiz dört mevsim her yönü ile gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden biridir" dedi.

“Balıkesir açık hava müzesidir”

Balıkesir’in turizm potansiyelini kaydeden Vali Yazıcı, şunları söyledi;

"Her köşesi, uygarlıkların kalıntılarının birbiriyle kucaklaştığı Balıkesir, Ülkemizin en köklü ve en eski yerleşim alanlarından birisidir. Uygarlıkların derin izlerini taşıyan bir açık hava müzesidir. Tarım ürünleri, Kazdağları, üniversiteleri gibi birçok alanda yakaladığı başarısıyla, ülkemizin birçok alanda önde gelen şehirlerinden olan Balıkesir’i, yerli ve yabancı misafirlerimizin görmesini istiyoruz. Seyahat acentalarımızı ve onların misafirlerini, kentimize davet ediyoruz. Balıkesir deniz yolu, kara, hava ve demiryolu ulaşımının buluştuğu kentlerden birisi. Balıkesir önemli kültürel birikime ve doğal güzelliklere sahip. Turizm açısından da önümüzdeki dönemlerde de çok hızlı bir atak yapacak. Mevcut otellerin dışında inşaatı devam eden otel yatırımları var. Bunlar da devreye girdiğinde bölgenin turizm açısından da önemli bir potansiyeli olacak. Bölgede kongre turizm için alt yapı var. Sahip olduğu potansiyel bakımından ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Balıkesir’imizde dört mevsim boyunca hizmet sunulabilmesi için her geçen gün yatırımların kapasitesi ile birlikte sunulan hizmetin kalitesi de artmaktadır. Büyük markaların kentimizi tercih etmesi sektörümüzü ve bizleri mutlu etmektedir. Balıkesir çok önemli ürünleri ve çok büyük bir potansiyeli olan bir şehir. Bütün bunları göz önünde bulundurarak ve potansiyeli değerlendirerek Balıkesir’i her şeyiyle ve her yönüyle değerlendirmemiz lazım"

Vali Yazıcı, bu ülkenin güzelliklerini beraber yaşatmak, beraber paylaşmak için, "Şimdi Balıkesir’e gitme zamanı. Lütfen valizlerinizi hazırlayın. Herkesi Balıkesir’e bekliyorum. Balıkesir gezilecek kent, Balıkesir yaşanılacak bir kent. Balıkesir’i gezdikten sonra anlatılacak bir kent" şeklinde ifade etti.