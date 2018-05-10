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10 Mayıs 2018 10:53

Vali Yazıcı’dan engeliler günü mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı’dan engeliler günü mesajı

10 Mayıs 2018 10:53

Vali Yazıcı mesajında; "Engelleri kaldırarak herkes için ulaşılabilir bir toplum oluşturmak hedefimiz olmalı" dedi.


Engelli insanların önüne çıkan engelleri ortadan kaldırarak, bu insanların topluma kazandırılması gerektiğini belirten Vali Yazıcı, "Engelli vatandaşlarımızın engeli olmayan insanlar gibi temel hak ve özgürlüklerinin olduğunu, onların da en güzel şekilde yaşama haklarının bulunduğunu bir kez daha tüm insanlığa duyurmak istiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın gün geçtikçe toplumda önemli başarılara ve saygın projelere imza atması bu konudaki ortak bilinç ve dayanışma duygusunun ve toplumda gittikçe artan uzlaşı ruhunun bir yansımasıdır. Engellilere destek verildiğinde başaramayacakları hiçbir şey yoktur" dedi.


Devletimizin, engellilerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak için yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirten Vali Yazıcı, " Devlet olarak, engelli bireylerin tüm yaşamsal aktivitelerinde kendilerine hayatı kolaylaştırıcı çalışmaları tam bir diyalog ile gerçekleştireceğimizi belirtirken, herkesin her an engelli olabileceği realitesinden hareketle tüm vatandaşlarımızın duyarlılığıyla engellilerimize ilgisini esirgemeyeceğine inanıyor, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle tüm engellilerimize sağlık, mutluluk ve engelleri aşma azmi diliyor, engellilerimize fedakar aileleriyle birlikte sevgilerimi, onlara hassasiyet gösterip hizmet eden kurum ve kuruluşlara da şükranlarımı sunarım" dedi.




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