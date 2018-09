Vali Yazıcı'dan, Gaziler günü mesajı

Vali Yazıcı, mesajında "Vatan toprakları üzerinde istiklal ve egemenlik içerisinde bayrak dalgalandırmamızı sağlayanlara Balıkesir halkı adına minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Balıkesir'in şehit ve gaziler diyarı olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, vatan toprakları uğruna canlarını hiç çekinmeden veren şehitlerimizi rahmetle anarak, gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Gazilerin, birlik beraberliğin, yurt sevgisinin, özgürlük ve bağımsızlığın en değerli unsurları olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Milletimizin geleneğinde, vatan, millet ve bayrak sevgisi, her sevginin üzerinde gelir. Bizler, vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan, şehitler ve gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız. Ecdadımızın bu vatan topraklarını bizlere nasıl emanet ettiğinin bilinci içerisindeyiz. Vatan, uğrunda her fedakarlığı göstereceğimiz en değerli varlığımızdır. Gaza ve şehadet ruhunu her zaman diri tutan necip milletimiz, bunun en somut örneğini 15 Temmuz'da vatanımıza ve demokrasimize kasteden hainlere karşı göstermiştir. Milletleri millet yapan bir takım değerler vardır. Bu değerler o milletin harcıdır, olmazsa olmazıdır. O değerlerle yaşar, o değerlerle nefes alır. Millet olmanın bilincine varır. İşte bu değerlerden bir tanesi de gaziliktir "dedi.

Gazilerimizin vatan uğrunda yapmış olduğu fedakarlık ve kahramanlıkların, milletimizin sinesinde yer edindiğini ve hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Vali Yazıcı, "Bizi biz yapan ve millet olma bilincini oluşturan değerlerin başında şehitlik ve gazilik gelmektedir. Dolayısıyla milletimiz ve devletimiz hassasiyet içerisinde şehit ailelerine ve gazilerimize karşı her zaman duyarlı olarak yanlarında olmaya devam edecektir. Şehit yakınları ve gazilerimizin her türlü meselelerinde Vali olarak ben de yanlarındayım" dedi.

“Gönül ve şefkat kapıları sonuna kadar açıktır”

Vali Yazıcı, mesajının son bölümünde şunları kaydetti: "Bu anlamlı günde, şehitlerimizin bizlere emanet ettiği tüm yakınları ile gazilerimize, devletimizin ve aziz milletimizin gönül ve şefkat kapılarının sonuna kadar açık olduğunu, başta Kurtuluş Savaşı Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.