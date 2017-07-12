Vali Yazıcı’dan İHA’ya teşekkür

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan sergi 44 il ile birlikte Balıkesir Valiliği Rıza Akdemir Sergisi’nde açıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği sergiyi ziyaret eden Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı sergide yer alan fotoğrafların etkileyici olduğunu söyleyerek değerlendirmede bulundu. Vali Yazıcı, "15 Temmuz’un yıl dönümüne geldik. O hain teşebbüste 249 tane şehidimizin olduğu, binlerce gazimizin olduğu kara bir gündü. Türk halkı demokrasisine, cumhuriyetine nasıl sahip çıkacağını, tankın önüne nasıl yatılacağını, tankın nasıl teslim alınacağını, kendini bir dolara satan hainlerce milli iradeye kastedilemeyeceğini gösterdi. Bunun mücadelesini o gece sabaha kadar verdi. Bu halk kesinlikle demokrasisine, iradesine, cumhuriyetine sahip çıktı. Zaten iradesine sahip çıkmayan bir milletin, büyüklüğü, büyük devlet olma bilinci veya dünyanın belli bir bölümünde söz sahibi olma gibi bir durumu söz konusu olamaz" dedi.

İHA Balıkesir Temsilcisi Bahadır Demirçeviren ile birlikte sergiyi gezen Vali Yazıcı "Ben özellikle İHA’nın çekmiş olduğu bu fotoğraflar için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kareleri televizyonlarda defalarca gördük. Bu şekilde resmedilmiş olması Balıkesir Valiliğinin salonunda bir sergi olarak açılmasından dolayı memnunum. Bu hafta boyunca etkinliklerimiz olacak. Neden bunları yapıyoruz? Unutmamamız lazım. Bu kara günü insanlarımıza hatırlatmamız lazım. Demokrasimizin devam ediyor olmasının karşılığının 249 şehitle ödendiğinin bilinmesi lazım. Kendini bir dolara satan bu hainler bu ülkeden bir milimetre dahi yer alamayacakları gibi, bir tane çakıl taşını dahi bunlara teslim etmeyeceğiz. Kuvayi Milliye şehri olan Balıkesirimizde Koca Seyit’in torunları olarak vatandaşlarımız o gece gereğini yaptılar. Valilik binasının önünde binlerce insan vardı. İhtiyaç olmadı ama gerekseydi o gece Kuvayi Milliye şehrinin insanları canını feda etmek uğruna buraları teslim etmeyecekti. O günü anmak istiyoruz, hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.