Vali Yazıcı’dan öğrencilere kitap okumayı unutmayın çağrısı

Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Yazıcı yaz tatili için tavsiyelerde bulunarak “Kitap okumayı unutmayın” çağrısı yaptı.

Balıkesir il genelinde ilk ve orta dereceli 834 okulda, 184 bin 366 öğrenci ve 15 bin 99 öğretmen yaz tatiline girdi. Vali Ersin Yazıcı ve Büyükeşhir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Namık Kemal İlkokulu’na giderek öğrencilere karne ve hediyeler dağıttılar. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yaptığı açıklamada “18 Eylül 2017 Pazartesi günü il genelinde 834 okulda, 184 bin 366 öğrencinin ve 15 bin 99 öğretmen ile 2017-2018 eğitim-öğretim başlandığını ifade ederek “Yorucu ve yoğun geçen bir yılın ardından heyecanla beklenen karne gününde sizlerle aynı heyecanı paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Şüphesiz ki bu karneler sizlerin kişiliğini ölçmüyor. Sadece bir yıllık çalışmalarınızın karşılığında bir değerlendirme cetveli aldınız. İnanıyorum ki eksiklerinizi görüp önümüzdeki yıl daha düzenli, daha iştahlı çalışarak arzu ettiğiniz seviyelere ulaşacaksınız. Geleceği parlak, özgüveni yüksek öncü kuşaklar olmak için çok çalışmalısınız. Sizleri seviyor ve sizlere güveniyoruz”dedi.

Kitap okumayı unutmayın

2017-2018 eğitim ve öğretim yılını tamamladığını belirten Vali Ersin Yazıcı “Bizim açımızdan güzel bir yıl oldu. Balıkesir’de eğitim birinci gündem oldu ve Marmara Adası’ndan, Savaştepe’ye Dursunbey’den Ayvalık’a kadar her yerde BENGİ Projesi kapsamında çeşitli etkinliklerin olduğu ilk başta da okuma etkinliğinin aksatılmadan devam ettirildiği bir eğitim ve öğretim sezonu oldu. Ben tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yıl içerisinde 367 bin kitap hediye edilmiş öğrencilerimize. Bu kampanya proje çerçevesinde bir farkındalık oluştu. Emeği ve katkısı olan tüm öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilere, idarecilere teşekkür ediyorum. Herkese iyi tatiller dilerken kitap okumayı unutmayın diyorum”dedi.