Vali Yazıcı’dan Ramazan Bayramı mesajı

Vali Yazıcı, mesajında bayramların birlik ve beraberlik duygularını doruk noktaya çıkaran günler olduğunu belirterek il genelinde bayram süresince trafik kontrollerinin hassasiyetle yürütüleceğini söyledi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Vali Yazıcı, "Dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı ve kardeşlik gibi yüce değerleri yaşayıp paylaştığımız bir bayramı daha birlikte idrak etmenin sevinci içindeyiz. Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu günlerde ihtiyaç sahibi olanlara yardım eli uzatmalı ve bayram coşkusunu onlara da yaşatmalıyız. Millet olmayı, kardeşçe bir arada yaşamayı, paylaşmayı, aynı ruh ve gönül ikliminde yaşamanın anlamını ve zenginliğini hepimiz en çok bayram günlerinde hissederiz. Bayramı şehit aileleri başta olmak üzere, kahraman gazilerimizi, dost, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek kutlamalı; hasta, engelli ve muhtaçlık içinde olanlara yardım ederek ziyarette bulunmalı ve bayram coşkusunu onların da yaşamasını sağlamalıyız" dedi.

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için çalıştıklarını belirten Vali Ersin Yazıcı, "Valiliğimizce her türlü tedbir alınmış, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, Kaymakamlıklarımız, Belediyelerimiz, Hastanelerimiz, Türk Telekom gibi kuruluşlarımız bayram süresince görev ve sorumluluk alanlarına giren gerekli her türlü önlemleri almak üzere talimatlandırılmışlardır. Her bayram olduğu gibi trafik yoğunluğunun artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Balıkesir genelinde trafik kontrolleri hassasiyetle yürütülecektir. Trafiğe çıkacak sürücülerimizin de trafik kurallarına uyacaklarına, bu konuda gereken duyarlılığı azami ölçüde göstereceklerine inanıyor, hiç kimsenin bayram sevincini acı ve hüzne çevirmemesini diliyorum. Bayram tatilinin huzurlu bir şekilde yaşanması için görevi başında olan tüm güvenlik güçlerimize, sağlık personelimize, zabıta, itfaiye ve diğer tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.

Ramazan Bayramı’nın Balıkesir’e, devletimize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni eden Vali Ersin Yazıcı, "Başta milletimizin huzur ve selameti için vatan topraklarında nöbet tutan güvenlik güçlerimiz olmak üzere, bütün asker ve polislerimizin mübarek bayramını kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ailelerine ise bir kez daha sabır ve metanet diliyorum. Bu vatan, bu millet, bu bayrak var oldukça onların eşsiz fedakârlıkları, aziz hatıraları ilelebet şükranla hatırlanacaktır. Balıkesirli hemşehrilerimin ve tüm çalışma arkadaşlarımın da aile fertleriyle birlikte Ramazan Bayramlarını kutluyor, gelecek her günün bayram sevinci, huzuru ve mutluluğu ile dolu olmasını diliyorum "şeklinde mesajını tamamladı.