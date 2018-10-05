Vali Yazıcı:"Şehitlerimiz millet olarak bizim Şeref Madalyalarımızdır"

Vali Ersin Yazıcı, Şehit Jandarma Asteğmen Ahmet İnal ile Şehit Jandarma Komando Er Murat Gürbüz'ün Dursunbey'de yaşayan ailelerini ziyaret etti.

Vali Yazıcı, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, şehitlerimizin emanet olarak bıraktıkları ailelerinin her zaman yanında olacaklarını, kapılarının da her zaman şehit aileleri ve gazilerimize açık olduğunu dile getirdi.

Şehitlerimizin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Yazıcı, her zaman olduğu gibi bundan sonra da vatan için eşlerini, evlatlarını şehit veren ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Bizler ne yapsak vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Şehitlerimiz millet olarak bizim Şeref Madalyalarımızdır. Devletimizin imkânları kendilerinin hizmetindedir."dedi.

Vali Ersin Yazıcı, şehitlerimizin ailelerine zeytin fidanı ile Türk Bayrağı işlenmiş motifli halıyı hediye etti.

Ziyarette Vali Yazıcı'ya Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan ile Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da eşlik etti.