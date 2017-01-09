Valilik yakınındaki şüpheli çanta imha edildi

Balıkesir Valiliği yanında bulunan Kurtdereli Heykelinin önündeki bir çöp kutusunun yanına bırakılan kadın çantası, korku dolu dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

Kurtdereli Heykeli’nin önünde bulunan bir çöp kutusunun yanına bırakılan çanta fark edilerek polise haber verilmesi üzerine Kızılay Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatılarak kontrol altına alındı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekipleri olay yerine gelerek şüpheli çanta fünyeyle kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatılan kadın çantasından cep telefonu, tarak, yün, makas ve cüzdan çıkması çevrede olayı meraklı gözlerle izleyen herkese rahat bir nefes aldırdı. Kısa süreli yaya ve araç trafiğine kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.