Valilikten yağış uyarısı

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin yaptığı meteorolojik ölçümlere göre, "İzmir ve Balıkesir Radarı, uydu görüntülerinden alınan veriler ve son yapılan değerlendirmelere göre bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale’nin kuzey ve doğusu, Balıkesir, Manisa ve İzmir İl geneli İle Aydın’ın kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak 21-50 kg/m2 yağış beklendiğini açıkladı. Valilik yerel kuvvetli yağış sebebiyle oluşabilecek su baskını, ani sel, iç kesimlerde yerel dolu yağışı ve yıldırım riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.