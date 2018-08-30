Vasıflı iş gücü için eğitimler başlıyor

Protokol detayları hakkında sunum yapan İŞKUR Bandırma Hizmet Merkezi Müdürü Emrullah Narin, bu protokol ile işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılacağı, iki yıl geçerli olacak protokol kapsamında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yine işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirileceğinin bilgisini verdi. İşletmelerin mevcut çalışan sayısının yüzde 50’si kadar eleman talebinde bulunabileceği, eğitim süresinin bitiminde kursiyerlerin en az yüzde 50’sinin 120 günden az olmamak üzere işgücü talebinde bulunan işveren tarafından istihdam edilmesi gerektiği, kursiyerlere eğitime katıldıkları fiili gün için 61,65 TL ödeme yapılacağı ve genel sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasının İŞKUR tarafından karşılanacağı ve eğitimlere katılanlara Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi verilemeyen mesleklerde Milli Eğitim Bakanlığı veya Üniversite onaylı belge verileceği hususlarında bilgi verdi.

Projeden yararlanmak isteyen işverenlerin Bandırma Ticaret Odası veya Borsası’na işgücü taleplerini bildirmeleri gerekiyor.