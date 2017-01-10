Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 16:57

Vatandaş Büyükşehirin Kaliteli Hizmetlerinden Memnun

Vatandaş Büyükşehirin Kaliteli Hizmetlerinden Memnun

10 Ocak 2017 16:57

Hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini her geçen yıl daha da arttırmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası geçerliliği olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerini almaya hak kazandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş memnuniyeti odaklı yürüttüğü hizmetleri Büyükşehir’e ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerini kazandırdı. Kalite belgelerini Bursa Kalite Danışmanlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı Ayşen Aras tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a verildi. Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa personelinin de katıldığı belge teslim töreninde konuşan Aras, Büyükşehir’in hizmetleri ve vatandaşlara yaklaşımı ile belgeleri almaya hak kazandığını söyledi.

Büyükşehir’in kaliteli hizmetine uluslararası taç
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde Aralık ayında denetimler yaptıklarını söyleyen Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı Ayşen Aras, “Büyükşehir Belediye başkanlığımız ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerini almaya hak kazanmıştır. Uluslar arası geçerli olan bu belgeler, belediyemizin verdiği hizmet ile vatandaşın memnuniyetini yerinde görme fırsatımız oldu. Vatandaşlarımıza nasıl dokunduklarını ve nasıl faydalar sağladıklarını bizler bu yapılan çalışmalarla, uluslar arası standartlarda taçlandırdı. Büyükşehir’de her birim tüm daire başkanlıkları çok özverili bir şekilde bir çalışma içerisinde bulundu. Sayın belediye başkanımızın asıl hedefi olan vatandaş memnuniyetini çok güzel bir şekilde gözler önüne serdiklerini bizlerde yerinde tetkik etmiş olduk” diye konuştu.

Başkan Uğur: “Vatandaşımızı Memnun Etmeye, Hizmet Etmeye Devam Ediyoruz”
Belge teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise belediyelerin amacının vatandaşlara hizmet olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin vatandaşları memnun etmesinde mumluluk duyduklarını ifade eden Başkan Uğur, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin dairelerinin özverili bir şekilde, sistemli, kaliteli bir şekilde çalışma yaptıkları, vatandaşa ulaştıkları, Beyaz Masamız ile birlikte de vatandaşın memnuniyetinin olduğu görüldü. Bunlarla ilgili belgeleri aldık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızı memnun etmeye, hizmet etmeye devam ediyoruz. Balıkesir’de yoğun bir kar yapışı yaşandı. Dolayısı ile vatandaşımız, hiç kimse evinde kalmak istemiyor, herkes aracına binip caddeye, sokağa çıkıyor, şehirlerarası, ilçeler arası yolculuklar yapıyor. Dünde Bandırma’daydık. Bandırma’nın girişini, çıkışını, yollarını inceledik. Karayollarıyla, BASKİ’yle, Fen İşleriyle, İtfaiyesiyle, Kant Estetiğiyle başarılı bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.
Konuşmaların ardından Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı Ayşen Aras tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgeleri takdim edildi. Başkan Uğur, Büyükşehir personeline özverili hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç