Vatandaş sesini 15 Temmuz Milli İrade Kürsüsü’nden duyurdu

Ali Hikmet Paşa meydanın da düzenlenen programda vatandaşlar 15 Temmuz’la ilgili duygu ve düşüncelerini 14.00-19.00 saatleri arasında paylaştılar.

“Milli irade Kürsüsü programı” ile vatandaşlar 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili duygu ve düşüncelerini söylediler. Gün boyu alınan15 Temmuz mesajları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılacak.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “15 Temmuz Milli İrade Kürsüsü” programı saat 14.00’de Ali Hikmet Paşa Meydanın da başladı. Programın açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu üyelerinin yanında çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca program öncesinde vatandaşlar alanda bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi de gezildi.

Milli irade Kürsüsünde ilk konuşanlardan olan Selçuk Akbıyık isimli vatandaş 15 Temmuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Akbıyık 15 Temmuz’da Türk Milletinin bu hain darbe girişimine engelleyerek demokrasisine sahip çıktığını söyledi. Akbıyık sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Yüce milletimizin dini hassasiyetini kullanarak devletin kılcal damarlarına kadar nüfus etmiş bu eli kanlı terör örgütü kendinin devletin sahibi sanarak 15 Temmuz’da büyük ihanet içerisinde yönetime el koymaya kalkmıştır. Bu hainler grubun devletin gerçek sahibi olan asil milletimizin tokadını iliklerine kadar hissetmişlerdir. Demokrasimize irademize sahip çıkan milletimiz bir daha asla bu tür girişimlere meydan vermeyeceğine olan inancım tamdır” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Milli İrade kürsüsünde ki konuşmasında milletin büyük bir imtihanı kazandığını ifade ederken halkın Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığını söyledi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu; “Bugün burada 15 Temmuz’un yıldönümünde meydanlardayız. Pazar günü akşam bir ay nöbet tuttuğumuz meydanlarda olacağız. 15 Temmuz sıradan sıradan bir darbe değildi. Bu milletin içinde de bir ukde vardı. Darbelerin birisinde Adnan menderesi idam ettiler. Bu milletin kılı kıpırdamadı. Rahmetli Özal’ı zehirlediler millet yine bir şey yapamadı. Erbakanı devirdiler yine bu millet bir şey yapamadı. Ama bu millet kararlıydı. Partiyi kurduğu günden bu yana bu millet şunu demişti. Menderesi astınız Özal’ı zehirlediniz. Erbakanı devirdiniz. Ama Recep Tayyip Erdoğan’ı size yedirtmeyeceğiz demişlerdi ve gerçekten bu millet sözünün eri olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bütün millet sokaklara çıktı. Yedisinden yetmişine herkes oradaydı. Bu imtihanı millet kazandı. Basın kazandı. Basının duruşu da çok netti” şeklinde konuştu.

Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan Milli İrade kürsüsünde yaptığı açıklamada 15 Temmuz destanının şanlı Türk tarihinin altın sayfalarına yazıldığını belirtti.

Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan; “Milletimiz tarafında yazılan 15 Temmuz destanının 2.yılında hüznü heyecanı coşkuyu onur ve gururla milletçe hep birlikte yaşıyoruz. Tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olan 15 Temmuz darbe kalkışması ve işgal girişimi milletimizin verdiği destansı mücadeleyle parlak bir zafere dönüştü. Aziz milletimiz tıpkı Çanakkale’de istiklal harbimizde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuştur. Tankın topun önünde sadece imanıyla dikilerek demokrasisine sahip çıkmıştır. Bilinmelidir ki 15 Temmuz milletimizin yaşadığı saldırıların ne ilki ne de sonudur. Osmanlı’dan Cumhuriyete 1000 yıldır bu topraklardaki varlığımızı hazmedemeyen iç ve dış güçlerin saldırıları devam ediyor ve devam edecektir. Ancak bütün bu saldırılar karşısında milletimizin duruşu her zaman net olmuştur. Şanlı tarihimizin altın sayfalarına 15 Temmuz destan olarak yazılmıştır. 15 Temmuz destanını asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bugünde burada bu 15 Temmuz milli irade kürsüsünde sizlerle birlikteyiz. Bugün burada halkımızı akşama kadar bu kürsü hizmet verecektir. İsteyen vatandaşlarımızı 15 Temmuzla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşabilirler” dedi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 15 Temmuz’un Türk milletinin tekrar şahlanışı olduğunu vurgularken Balıkesir’in darbe girişiminde tepkisini net bir şekilde koyduğunu söyledi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; “Darbe girişiminin olduğu zaman ikili ilişkilerin geliştirilmesi için kalabalık bir heyetle Bosna Hersek’teydik. Haberler geldiğinde Balıkesir’de vekâleti bıraktığımız Belediye Başkan yardımcımız Yusuf Hocaoğlu’nu aradım. Belediyenin ışıklarını tamamen yakın dedim. Zabıta arkadaşları anonslar versin halkı meydanlara davet edin dedim. Tepki ve mesajlarla halkı çağırdık. Biz şunu biliyorduk milletin önünde hiçbir darbe olamaz. Bu girişimi ancak millet engelleyebilirdi. Ve Balıkesir gerçekten bu manada tepkisini net bir şekilde koydu. Bosna Hersek’te darbe girişiminin ertesi günü 15-20 tane uluslar arası kanal karşısında basın açıklamasında bulunduk. Türkiye’deki demokratik sürecin kesinlikle engellenemeyeceği, cumhurbaşkanımızın görevinin başında olduğunun uluslara arası ilk duyuran heyet olduk. Allah bir daha bize 15 Temmuz gibi günleri yaşatmaması için 15 Temmuz’un neden olduğunu vesayetin nelere mal olduğunu satılmış akılların neler yapabileceğini çok net bu toplum gösterdi. 15 Temmuz Türk milletinin tekrar şahlanışıdır. Bizim 15 Temmuzu unutmamamız ve unutturmamız lazım” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında millet olarak durduklarını söylerken bir daha böyle bir kalkışmanın yaşanmamasını diledi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; “ 15 Temmuz sadece Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış ihanetlerin son bulması değil Osmanlının son 200 yılını dikkate almak kaydıyla son 300 yıldır bu millete vurulmak istenen prangaların kırılıp atıldığı söküp atıldığı çok mübarek bir gündür. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sokaklara çıkan bu halk 7 cihana posta koymuş oldu. İnşallah bugünden sonra hem mazlumların hem milletimizin çok daha güzel günlere hep beraber yürüyeceğimize inanıyoruz. 15 Temmuz’da binler onbinler olarak sokaklar çıktık ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durduk. Bizi bundan sonra kimse bölemeyecek kimse parçalayamayacak. 15 Temmuz inancımızın her zaman dinç kalmasını dilerken bir daha böyle bir kalkışmanın yaşanmamasını diliyorum” dedi.