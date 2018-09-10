Velilerin alışveriş telaşı

Balıkesir'de yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte veli ve öğrencilerde alışveriş telaşı yaşanırken çarşıda okul hareketliliği başladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıf öğrencileri bugün okula başlarken diğer öğrenciler ise 17 Eylül 2018 Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Okulların açılmasıyla birlikte çarşıda alışveriş heyecanı yaşanıyor. Okul kıyafetleri satan mağaza sahibi Bülent Yıldız bu sene kıyafetlerde değişim olduğunu ifade ederek “Eskiden daha çok hırka türü polyestere yakın mallardan pamuklu mallara doğru dönüş var. Kangru tipi dediğimiz önü kapalı ürünleri satıyoruz. Sadece sıkıntımız doların artmasından dolayı fiyatlarda bir artış olunca biraz itirazlar oluyor. Aşşağı yukarı yüzde 30 ve 40 arasından ürünlerin genelinde fiyatlarda artış var. Genelde ürün alınırken müşterilerin kaliteye bakmaları uygun olur. Şöyle bir algı var genelde okul kıyafetlerinin hepsi bir yerden alınıyor tek elden çıkıyor gibi anlaşılıyor. Aslında bu yanlış bir algı. Aldıkları ürünlere dikkat ederlerse daha uzun süreli kullanılabilir. Çünkü okul kıyafetleri alındığı zaman 5-6 ay boyunca çocuklar aynı kıyafeti devamlı yıkanıp giymektedir. Kaliteli ürün alındığı zaman hem pamuklu olması hasebiyle daha sıhatli ve uzun süreli kullanma şanları bulunmakta”dedi.

Okul kıyafet fiyatları hakkında da bilgi veren Bülent Yıldız “İlkokul gruplarında takım fiyatları 150 ile 165 lira arasında bulunurken, ortaokullarda 15 ile 175 lira arasında, liselerde ise 180 liradan takım fiyatları satılmaktadır”şeklinde konuştu.