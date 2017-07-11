Veteriner hekim, karaciğerini bağışladı

Başkan Kafaoğlu küçük bir çocuğun hayata tutunmasına vesile olan personelini kutladı.

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Veteriner Hekim Sinem Yurdusev sosyal medya hesaplarında İzmir’de yaşayan Demirbaş ailesinin çağrısına kayıtsız kalmadı. 2 aylık Mehmet bebeğin yeniden sağlığa kavuşması için karaciğer nakline ihtiyacı vardı. Belediye personeli bu duruma kayıtsız kalmadı ve sosyal medya aracılığıyla aile ile temasa geçerek İzmir’e gitti. Yapılan tetkikler sonucunda Yurdusev’in dokuları uyum sağladı ve 2 aylık Mehmet Demirbaş’a karaciğer nakli İzmir Çiğle Kent Hastanesi’nde başarıyla gerçekleşti. Minik bebek taburcu olurken, Demirbaş ailesi karaciğerini yavrularına bağışlayan Altıeylül Belediyesi personeline teşekkür ettiler. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da bu duruma kayıtsız kalmadı ve Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalışan Veteriner Hekimi Sinem Yurdusev’i tebrik ederek duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Başkan Kafaoğlu “Organ bağışı yaparak minik kardeşimizin hayata bağlanmasını sağlayan personelimizi tebrik ediyorum. Böyle bir personelle çalışmaktan gurur duyuyorum. Doku ve organ akli bekleyen tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Sizin gibi duyarlı kişilerin sayılarının artmasını bekliyorum. Hayat kurtarmak çok önemli birşey, sizi kutluyorum, Allah sizden razı olsun” dedi.

Veteriner Hekim Sinem Yurdusev ise “Sosyal medyadan ailenin yardımını görünce temasa geçtim ve İzmir’e gittim, aileyi tanımıyorum. Şu an bebeğin sağlık durumu çok iyi, aile ile de görüşüyoruz. Minik yavrunun hayata tutunmasından dolayı mutluyum” şeklinde konuştu.