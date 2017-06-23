Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 14:58

Vidanjör kamyonu denize uçtu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vidanjör kamyonu denize uçtu.

Vidanjör kamyonu denize uçtu

23 Haziran 2017 14:58

Çevre sakinleri kamyonun denize uçtuğu plajın bayram tatili boyunca yüzlerce kişiyi ağırlamaya hazırlandığını ifade ettiler.


Edinilen bilgilere göre, Altınoluk Edremit istikametinde seyir halinde olan 10 H 3051 plakalı M.A. yönetimdeki vidanjör kamyon, Tek Çam mevkii yakınlarında önce orta refüje çarpıp sonra Tek Çam Plajını koruyan beton bariyerleri yıkarak plajı aştıktan sonra, deniz içinde yan yattı. Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler kaza sonrasında denizde ve karada çalışma yaptılar. Yaralı sürücü M.A. sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Bölgenin önemli plajları arasında bulunan ve özellikle yarın başlayacak bayram tatilinde yoğunluğun yaşanacağı bu plajda bir gün önce yaşanan bu kaza gözleri bu bölgeye çekti. Bölge sakinleri, bu kazanın bir gün sonra meydana gelmesi durumunda yüzlerce kişinin plajda bulunmasının beklendiğini, facianın eşiğinden dönüldüğünü ifade ettiler. Çevre sakinleri bu plajın yoldan gelecek tehlikelere karşı daha güvenli hale getirilmesini istediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!