Vidanjör kamyonu denize uçtu

Çevre sakinleri kamyonun denize uçtuğu plajın bayram tatili boyunca yüzlerce kişiyi ağırlamaya hazırlandığını ifade ettiler.

Edinilen bilgilere göre, Altınoluk Edremit istikametinde seyir halinde olan 10 H 3051 plakalı M.A. yönetimdeki vidanjör kamyon, Tek Çam mevkii yakınlarında önce orta refüje çarpıp sonra Tek Çam Plajını koruyan beton bariyerleri yıkarak plajı aştıktan sonra, deniz içinde yan yattı. Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler kaza sonrasında denizde ve karada çalışma yaptılar. Yaralı sürücü M.A. sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Bölgenin önemli plajları arasında bulunan ve özellikle yarın başlayacak bayram tatilinde yoğunluğun yaşanacağı bu plajda bir gün önce yaşanan bu kaza gözleri bu bölgeye çekti. Bölge sakinleri, bu kazanın bir gün sonra meydana gelmesi durumunda yüzlerce kişinin plajda bulunmasının beklendiğini, facianın eşiğinden dönüldüğünü ifade ettiler. Çevre sakinleri bu plajın yoldan gelecek tehlikelere karşı daha güvenli hale getirilmesini istediler.