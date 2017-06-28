Vidmar iki yıl daha Banvit’te

2.10 metre boyunda ve 29 yaşındaki oyuncu 2015 - 2016 sezonu başında transfer olduğu Banvit’teki ilk yılında Süper Lig’de 10.2 sayı ve 5.5 ribaund ortalaması ile Avrupa’da ise 9.9 sayı ve 6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Mükemmel sporcu karakteri, çalışkanlığı ve takım uyumu ile dikkat çeken yıldız pivot oyuncu, geçen sezon Süper Lig’de 9.4 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla oynarken, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise 10.9 sayı ve 5.6 ribaund ortalamasıyla mücadele etti. Banvit’in tarihinde ilk kez kazandığı Türkiye Kupası’nda büyük pay sahibi olan kaptan Gasper Vidmar, bu sezon ayrıca FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de takımı ile beraber final oynama başarısı gösterdi.

Slovenya Basketbol Milli Takımı’nın da önemli oyuncularından olan kaptan Gasper Vidmar, iki sezon daha turuncu-yeşil formanın başarısı için mücadele edecek.