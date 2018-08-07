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07 Ağustos 2018 09:00

Virajı alamayınca otobüse çarptı

Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında virajı alamadığı iddia edilen otomobil, otobüse çarptı.

Virajı alamayınca otobüse çarptı

07 Ağustos 2018 09:00

Kazada 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ramazan Komaç (33) yönetimindeki 10 ZG 233 plakalı otomobil, Sındırgı’nın Emendere mevkisi yakınlarındaki virajda kontrolden çıkarak Birol Aygören’in kullandığı 10 HF 257 plakalı otobüse çarpıp devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Yiğit Miraç Analık (6) ve Ayşe Kaçmaz (32) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ramazan Komaç ile Ramile Analık yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Kaza yapan araçta bulunan köpek ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince araçtan çıkartıldı.


Kazadan sonra olay yeri savaş alanına dönerken, savcı olay yerinde incelemelerde bulundu.




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