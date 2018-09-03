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03 Eylül 2018 10:55

Vizyon projeler hızla devam ediyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından yürütülen vizyon projeler bir bir hayata geçiriliyor.

Vizyon projeler hızla devam ediyor

03 Eylül 2018 10:55

Başkan Kamil Saka vizyon projelerden Vadi Altınoluk inşaatında incelemelerde bulundu.


Edremit için gerçekleştirdiği vizyon projeleri bir bir hayata geçiren Edremit Belediye Başkana Kamil Saka Vadi Altınoluk Projesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Saka “Altınoluk Sorumlusu İsmail Sezek ve ilgili personel arkadaşlarımla birlikte çevre düzenleme ve rekreasyon çalışmalarımızın devam ettiği Kuyudere mevkiinde incelemelerde bulunuyor, çalışmalar hakkında bilgi alıyorum. Vizyon projelerimiz arasında yer alan Vadi Altınoluk’ta çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan yepyeni bir yaşam alanını hizmete sunacağız.”dedi.




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