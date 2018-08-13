Yabancı öğrenciler Karesi’de ok attı

Etkinlikte öğrenciler, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile yay gerip ok attı.

Karesi Belediyesi Gençlik Meclisi, Yunus Emre Enstitüsü ve Balıkesir Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Türkçe Yaz Okulu kapsamında 13 ülkeden 20 genci Karesi ilçesinde konuk etti. Başkan Yılmaz, yabancı öğrencileri Karesi Kafe’de misafir ederek, gençlere ok atmasını öğretti.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mine Çökel, "Dünya gençleri ile aynı masada olduğumuz için çok mutluyuz. ’Dağlar, insanlar hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır’ diyor Yaşar Kemal. Biz gençler olarak dünyanın barışı, mutluluğu ve huzur için Başkanımız Yücel Yılmaz’ın vizyonu doğrultusunda dünya gençleri ile el ele çalışıyoruz" dedi.

"Dostluklarınızı devam ettirin"

Gençlere Türkiye’yi öğrenme gayretlerinden dolayı teşekkür eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Umarım güzel günler geçirmiş, güzel arkadaşlıklar kurmuşsunuzdur. Sizden ricam şu; ilişkilerinizi ve dostluklarınızı mutlaka devam ettirin. Türkçe geçerli, güzel bir dil. Tarihi de insanlıkla özdeşleşecek kadar köklü. Bu dili bildiğiniz zaman dünyadaki 350 milyon Türk ile iletişim kurabilirsiniz. Burada yaşadıklarını hiçbir zaman unutmayın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol, Karesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Okçuluk Kursları’nı başarıyla tamamlayan gençlere sertifikalarını verdi.