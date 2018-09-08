Yağ ve Bal Festivali Kazdağları’nın eteklerinde yapıldı

Havran ilçesinde yapılan festivalde sivil toplum temsilcileri stantlar açarak Havran’ın sütü, balı yöresel yemekleri, bereketli topraklarında yetişen sebze ve meyveleri katılımcılara ikram edildi.

Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Balıkesir Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe belediye başkanları siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri festivale katıldı.

Etkinliklerde protokol üyeleri karşılıklı keşkek dövdü. Katılımcılar stantları tek tek gezerek sergilenen ürünlerin tadına baktı. Yapılan yarışmada en güzel bal ödülünü Sefer Karadağ kazandı.

Halk oyunları gösterileri ve Körfezin ünlü bağlama sanatçısı Tayfun Hakan Kağan birbirinden güzel türkülerini katılımcılar için söyledi. At üzerinde akrobasi gösterileri büyük ilgi ile izlendi. Etkinlik’te Kazdağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü sahibi Mucit Faruk Durukan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.