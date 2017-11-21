Yağışlar zeytin rezervlerini dolduruyor

Ziraat Mühendisi Mehmet Balcı, oluşumunu tamamlamış olan zeytinlere bir faydası olmayan yağışların, önümüzdeki sezon için çok faydalı olduğunu söyledi.

12 milyonun üzerinde zeytin ağacı varlığı, dünya çapında ödüllü sızma zeytinyağları ve ülke ekonomisine sağladığı gelir bakımından önemli bir noktada olan Edremit Körfezi’nde zeytin hasat dönemi 10 Aralık’ta sona eriyor. Zeytin ağaçlarının kış uykusuna girmeden önce Kasım aylarında, mineral rezervlerini doldurmaları için mutlaka yağmura ihtiyaç duyduklarını söyleyen Ziraat Mühendisi Mehmet Balcı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Üreticilik ve çiftçilere ücretsiz danışmanlık da yapan Balcı, “Ben Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü’nden emekli memurum. Şu anda da zeytin üretiyorum. Son 3-4 yıldır bölgemiz kuraklık yaşıyor. Bölgemizde bu kuraklık zeytinimize zarar veriyor. Fakat ağaçların ölmesi gibi bir sorun yaşamadık. Ürün kaybı, kalite düşüşü gibi problemler doğuruyor. Zeytin için yağışın en ihtiyaç duyulan dönemi Kasım ayıdır. Kasım ayında zeytin ağaçları kış uykusuna henüz girmemiştir. Sürgün devam eder ve ağaçlar faaliyetlerini yavaş da olsa sürdürür. Bu ay içinde gelen yağmurlar, toprakta bulunan gübrelerin ve minerallerin erimesini ve ağacın kökleri tarafından bunun emilmesini sağlar. Ağaçlar bu faydalıları şu anda aktif olarak kullanması bile rezervlerini doldurur. Önümüzdeki yılın hazırlığını yapar. Kış uykusuna karnı tok girer. Şubat sonu Mart başında ağaçlara su yürümesi, tabiatın tekrar uyanması ile birlikte ağaçlar hızlı bir gelişme göstermek ister. Bu bakımdan, bu ay ağaçların rezervlerinin dolması gereklidir. Bu durum, ağaçlarda çecik oluşması, yeni sürgünlerin oluşumu, oluşan çiçeklerin üretken olması, tozlaşmanın daha sağlıklı olması, tozlaşmayla oluşan meyvelerin ileride büyüklüğünü, içlerindeki yağ miktarını etkiler. Tüm bu döngülerden dolayı içinde bulunduğumuz günlerde yağan yağmurdan çok memnunuz. Hava sıcaklıklarında da aşırı bir düşüş yok. Şimdilik bir don olayı tehlikesi beklemiyoruz. Bu ay içinde ağaçlar, yağmurla birlikte topraktan yeteri kadar minerali alabilirse önümüzdeki sezonu çok rahat geçirir” dedi.

“Bu ay yağan yağmur, bu yılın ürününe fayda sağlamıyor”

Zeytin ağaçlarının, içinde bulunduğumuz ay yağan yağmur ile birlikte mineral rezervlerini doldurduğunu vurgulayarak, üzerinde bulunan oluşumunu tamamlamış zeytin meyvelerine bir fayda sağlamadığını söyleyen Balcı, “Bu ay içinde kışlık gübrelemenin yapılması da çok önemlidir. Bu yağmurlarla birlikte zeytin ağaçları istedikleri mineralleri içine alabiliyor. Bütün gübreler neticede bir tuzdur. Ağaçlardaki tuz yoğunluğu artacağı için de ağaçlar kış soğuğuna karşı direnç kazanırlar. Fakat zeytin ağacının dayanabileceği bir soğukluk vardır ve bu eksi 7 derece civarındadır. Ağaç kışa hazırlıksız yakalanır, hava sıcak iken ansızın sıcaklık düşerse, eksi 4-5 gibi, ağaçlar zarar görebilir. Şimdilik hava raporları iyi. Bu ay yağan yağmurun, ağaçların üzerindeki meyveye artık bir faydası olmaz. Çünkü meyve artık oluşumunu tamamladı. İçerisinde toplayabileceği yağın büyük bir kısmını topladı. Bizim bölgemizde zeytin hasat bitimi ve yağ toplanma zamanı 10 Aralık gününe kadar olarak belirlenmişti. Artık yağ toplanma döneminin sonlarındayız. Meyve olgunlaştığı ve ağaçla teması kesildiği için meyvede bir su kaybı başlar. Bu konuda üzülmeyin. Çünkü meyveler artık içerisine toplayabileceği miktarda yağı toplamıştır. Bu sene zeytinyağımız çok kaliteli. Zeytin sineği azdı” diye konuştu.