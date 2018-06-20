Yağışlar zeytine zarar vermedi

Marmarabirlik’e bağlı 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, “Bayram öncesi yaşanan şiddetli yağış ve dolunun zeytin mahsulüne zarar vermediğini belirterek, bu yıl zeytin rekoltesinin artacağını açıkladı. Yağışın ardından kendilerinin de tereddüde düşerek ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde uzmanlara incelemeler yaptırdıklarını vurgulayan Şenol, “Bu yağışların mevziî olması sebebiyle zeytine hiçbir zararı bulunmadığını, dökmelere yol açmadığını memnuniyetle öğrendik. Tam aksine bu yağmurların mahsul için yararlı olduğunu gördük. 2017 yılında yaklaşık 7,5-8 milyon kilo rekolte bekliyorduk. Ancak rekolte 10 milyon 190 bin kilo olarak gerçekleşti. Bunun bedeli ise 56 milyon liraydı. 2018 yılı rekoltesi için şimdiden rekolte tahmininde bulunmak zor. Bunun için 15-20 Temmuzu beklemek gerekir. Ancak ilk göstergeler iyi. Bu yıl da peşin ödemeyle alım yapmak istiyoruz. Geçen yıl üreticimize ödememizin yüzde 42’sini kendi öz kaynaklarımızla yapmıştık. Bu yıl ise bunu yüzde 50’ye çıkarmayı amaçlıyoruz. Gelecekteki hedefimiz, borç para almadan ödeme yapmayı başarmaktır” şeklinde ifade etti.

Sofralık zeytin üretiminin yanı sıra zeytin yağı üretiminin de maliyetli bir iş olduğuna işaret eden Şenol, “Erdek zeytin yağı ihtiva ettiği mineraller bakımından çok zengin. Adeta ana sütü kıvamında, ama yüksek maliyeti sebebiyle üreticiye ulaşması da pahalı oluyor. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz” dedi.