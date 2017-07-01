Yağlı güreş düzenleyen kentler Balıkesir’de buluştu

Genel Kurul toplantısı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Ata sporu yağla güreşe gönül veren belediyelerin Balıkesir’de buluştuğu genel kurulda, Birlik 2017 yılı mali bütçesini 800 bin lira olarak belirledi.

Genel Kurul Toplantısı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur yaptığı açılış konuşmasında, “Yağlı güreş düzenleyen kentler olarak bugün yağlı güreşe gönül veren, emek harcayan tüm paydaşlarımızla ilk kez Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği çatısı altında bir araya geliyoruz. Tıpkı er meydanında olduğu gibi ’bismillah’ diyerek genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Kalbi er meydanında atan tüm güreş sevdalılarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yağlı güreşin geleceği için birlik çatısı altında tüm güreş severler ile güç birliği yaparak ortak hareket etmek için bir araya geldik. Birlikteliğimizin Türkiye’de yağlı güreş yapan şehirlerimizin her birinde yağlı güreşin kalitesine, standardına, altyapısına ve tekniğine değer katacağına inancım sonsuz. Bu beraberlik, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün övgüsüne de mazhar olan Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Adalı Halil, Koca Yusuf gibi cihana ün salmış pehlivanların Türkiye’ye kazandırılmasına imkan ve fırsat sağlayacaktır. İstiyoruz ki hem yağlı güreşlerde kaliteyi yükseltelim, yağlı güreşi 12 aya yayalım ve sporu dünyaya tanıtıp layık olduğu güzel yerlere taşıyalım. Geçtiğimiz Ocak ayında pehlivanlarımızın şehitlerimiz için kol bağladığı kış güreşi de bu noktada atılmış en güzel adım. İnşallah önümüzdeki yıllarda sadece yağlı güreşlerin yapılacağı, modern bir kapalı er meydanını güreş camiasına kazandıracağız. Yağlı güreşe gönül veren kentlerimizin belediye başkanlarının ve ağalarının bu işe sahip gurur ve mutluluk duyuyorum. Yağlı güreşe sahip çıkan tüm belediyelerimizi birlik çatısı altında bir araya gelerek, istişare ile omuz omuza çalışmaya davet ediyorum. Ayrıca davetimize icabet eden, etmeyen tüm güreş camiasına sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

“Tarihe tanıklık ediyoruz”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın selamla konuşmasının ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı tarihi bir güne tanıklık etmek için bir araya gelindiğine vurgu yaparak, “Kendimi bu tarihi güne tanıklık ettiğim için kutlu addediyorum. Türk dendiğinde dünyada akla gelen bir sporumuz var güreş. Başlıca yağlı güreşimiz olmak üzere ne durumdayız, ne haldeyiz neler yapıyoruz? Tarihteki o büyük güreşçilerimizle gurur duymaya devam ediyoruz. Ama bu millet arzu ediyor ki yeni güreşçilerimizle de bütün dünyaya adımızı tekrar tekrar bütün olimpiyata her yarışmada, her organizasyonda Türk’ün adını bizim güreşçilerimizi listenin başında görmek istiyoruz. Yağlı güreş bu ülkenin vazgeçilmezi bana göre. Görev yaptığım bir çok yerde bu tür organizasyonlara destek sağlamaya gayret ettim. Ama bugün bu birliği çok önemsiyorum. En önemli sebebi de şu bu işi en güzel belediyeler organize ediyor. Eğer ülkemizde ki başta Edirne Belediyesi olmak üzere burada bulunan ve bulunmayan bir çok belediye bu işi sahiplenmeseydi örneğin Elmalı bu işin üzerinde bu kadar durmasaydı yağlı güreşler ne halde olurdu düşünmek bile istemiyorum. Bu birlikte yer alan yer alması gereken tüm belediyelerimizi hepinizin huzurunda kutluyorum. Bu cesareti gösterdikleri için, bu birlikteliği sağladıkları için hepsine alkış istiyorum öncelikle. Sayın başkanlarım kıymetli belediye çalışanları, meclis üyeleri bu yağlı güreş bizim. Bizim olmaya devam edecek, dünya tarihi boyunca da Türk’ler güreşle anılacak. Bu onuru şerefi yüceltmek için, bu yıldızları çoğaltmak için çocuk yaştan itibaren bu işe emek vermemiz lazım. Hizmet edip zaman ayırmamız lazım. Enerji sağlayıp sinerji oluşturup yeni nesli önce sahalarda buluşturup sonrada bu işin peşinden koşmasını sağlamamız lazım. Bunu da hep birlikte yapacağız. Ben yağlar güreşler düzenleyen kentler birliğini bu anlamda güreşimizin daha düzgün daha disiplinli, daha tanınır daha profesyonel yapılması ve daha profesyonelce dünyaya tanıtılmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bugün genel kurulunuzu tamamlayacaksınız arzu ederim ki Balıkesir valisi, bu ülkenin bir ferdi olarak yağlı güreşin ne zaman uluslararası bir organizasyon olarak hayat bulacağının müjdesinin de bu genel kurulda verilmesini isterim” şeklinde konuştu.

Genel Kurulda oluşturulan divan başkanlığına Hüseyin Köroğlu üyeliklere Başer Atikbay ve Turgay Kılıç seçildi. Başkan Köroğlu tarafından okunan duanın ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Yapılan kapalı oylama sonucunda Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığına 53 oyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur, Meclis Başkan vekilliğine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan seçildi. Meclis katip üyeliklerine ise Başer Atikbay ve Turgay Kılıç seçildi. Encümen üyeliklerine ise Recep Gürkan, Adnan Köşger, Ümit Öztekin, Yücel Yılmaz, Ramazan Bahşi ve Mehmet Çerçi seçildi. Kentler Birliği toplantısına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Manisa Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve çok sayıda davetli katıldı.