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28 Aralık 2016 14:24

Yağmur altında hamsi şenliği

Yağmur altında hamsi şenliği

28 Aralık 2016 14:24

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi tarafından hamsi şenliği düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte yüzlerce öğrenci yağmur altında hamsi yiyip horon tepti.
Necatibey Eğitim Fakültesi bahçesinde öğrencilere hamsi ve baklava ikramı yapıldı. Yağmur altında gerçekleşen etkinlikle canlı olarak Karadeniz müzikleri çalındı. Yüzlerce öğrenci yağmur altında hamsi ve baklava yiyip ardından horon tepti. Etkinlik hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Satıl, üniversite olarak ilk defa hamsi şenliği düzenlediklerini belirterek, "Sınav döneminde öğrencilerimiz stres altında oluyor. Öğrencilerimizin streslerini atması ve şenlik havasında sınavları geçirmelerini sağlamak amacıyla Altıeylül Belediyesi ile ortak bir etkinlik düzenledik. Görüldüğü gibi herkes mutlu" dedi.
Etkinliğe sponsor olan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise "Bu tür etkinlikleri önemsiyorum. Sosyal dayanışma, birlik, beraberlik ve kardeşlik için, bir arada yaşamamız için son derece önemli. Belediyecilik sadece yol, su, kanalizasyon park bahçe değil. Bizim ana temamız insan ve insanların mutluluğu. İnsanları mutlu edecek her projeye imzamızı atarız. Karadenizli kardeşlerimizin kanı sıcaktır. Horonu iyi teperler, kol kola oynarlar. Bizde biraz sonra onlarla birlikte horon tepeceğiz. Horon çekmeden hamsi şenliği olmaz" dedi.
Öğrenciler ise yapılan etkinlikten memnuniyetlerin dile getirerek sınav stresinden az da olsa uzaklaşmış olduklarını söylediler.
Hamsi ve baklava ikramı sonrası belediye başkanı, öğretim görevlileri ve öğrenciler hep birlikte horon tepti.



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