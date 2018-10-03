Sındırgı'da gece bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Rızaiye Mahallesi Hıfzıbey Sokak'ta gece yarısı başlayan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, evde kimse olmamasından dolayı yaralanma ve ölüm olayının yaşanmaması teselli edici oldu.

Yangının bacanın tutuşması ile çıktığı belirtildi. Bacanın tutuşması ile birlikte başlayan yangından ahşap çatının göçmesi ile ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri vatandaşların baca temizliği konusunda aşırı dikkat etmeleri konusunda uyardı.