Yapımı devam eden anıt heykeli inceledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından yaptırılan anıt heykel ve çevre düzenlemesini Başkan Kamil Saka yerinde inceledi.

Kent kültürüne ve estetiğine önem veren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka İlçenin Balıkesir girişinde yapımı devam eden anıt heykelde incelemelerde bulundu yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “E-87 Karayolu üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık savaşında Edremit halkının gösterdiği kahramanlığın yanı sıra Edremit'in sosyal ve kültürel değerleri ile tarihini yansıtan anıt heykel ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledim” dedi.