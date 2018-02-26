Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 18:16

Yarın kış, arkası bahar

Meteoroloji 2.

Yarın kış, arkası bahar

26 Şubat 2018 18:16

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan hava tahmininde Balıkesir bölgesinin bugün Orta Akdeniz’den gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu ılık ve yağışlı hava kütlesinin bölge genelinde etkili olduktan sonra Salı günü akşam saatlerinden sonra bölgeyi terk edeceği belirtildi.


Çarşamba gününden itibaren yerini yine Orta Akdeniz kökenli ve başlangıcı itibariyle ılık denilebilecek daha kuvvetli yağışlı bir sisteme bırakacağı tahmin ediliyor. Aynı gün halen Balkanlar üzerinde etkili olan şiddetli soğukların kuzeyden başlayarak bölgemizi etkisi altına alması bekleniyor. Çarşamba günü bölgede güney ve batı yönlerden lodos kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 60-80 km hızla esecek rüzgarla birlikte yağışların da sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Aynı gün akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden esecek rüzgar nedeniyle hava sıcaklığında ani bir düşüşün yaşanacağı, yağışların Çanakkale’nin kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği, Perşembe günü hava sıcaklığının hissedilir derecede 4 ila 8 °C arasında azalacağı bekleniyor.



Cuma günü hava ısınıyor


Bu soğuk ve yağışlı hava kütlesinin Perşembe gün içerisinde bölgemizi terk ederek, hava sıcaklığının Cuma gününden itibaren artış trendine gireceği öngörülüyor. Ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışına bağlı olarak, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde hafif ve yer yer orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek başta ulaşımda aksamalar ve tarımsal zarara neden olabilecek zirai don olayı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine dikkat çekildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç