“Yaşasın Sanat” Edremit sergisi açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Trakya Ressamlar Derneği'nin (TRED) “Yaşasın Sanat” konulu sergisi Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka tarafından Edremit'te açıldı.

Trakya Ressamlar Derneği (TRED) Ressamlar grubu üyeleri Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde bir sergi düzenledi. Sergide 20 sanatçının yaptığı 50'ye yakın eser ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Serginin açılışını Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka yaptı. Başkan Saka, “Sanatı olmayan ve kültürüne sahip çıkmayan toplumlar tıpkı kanatları olmayan kuşlara benzerler. Bu nedenle bu gibi sergiler bizlere sanatın önemini ve değerini bir kez daha hatırlatmalı. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyor, bu sergilerin daha da artmasını temenni ediyorum.” dedi. Sergideki sanatçılara Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve Meclis Üyesi Coşkun Taşkın tarafından sergi katılım belgesi de verildi.