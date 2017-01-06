Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Armutçuk mevkiindeki evinde yalnız yaşayan Ahmet Saykal’dan bir süre haber alamayan yakınları polise müracaat etti. Kapıdan girmek isteyen ekipler kapının açılmaması üzerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğinin merdivenli aracı ile balkondan eve girdi. Yaşlı adamın yerde hareketsiz şekilde yattığını gören ekipler sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi evinden alınarak ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.