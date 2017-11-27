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27 Kasım 2017 13:36

Yaşlı kadın su yerine gaz yağı içince acile kaldırıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hastaneye muayene olmaya gelen yaşlı kadın, yanlışlıkla su yerine gaz yağı içince acil servise kaldırıldı.

Yaşlı kadın su yerine gaz yağı içince acile kaldırıldı

27 Kasım 2017 13:36


Edinilen bilgiye göre; 80 yaşındaki Rukiye K. isimli kadın, sabah evinde gaz yağı ile sobayı yaktı. Ardından ise rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak için Edremit Devlet Hastanesine geldi. Sıra beklerken susayan yaşlı kadın çantasından çıkardığı ve yanlışlıkla su şişesi yerine aldığı gaz yağı şişesinde bulunan gaz yağını içti. Fenalaşan kadının diğer hastalar gaz yağı içtiğini fark edince, Rukiye K. hemen apar topar acil servise kaldırıldı. Midesi yıkanan kadın ardından ise Balıkesir’de hastaneye sevk edildi.




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