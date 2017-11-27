Yaşlı kadın su yerine gaz yağı içince acile kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre; 80 yaşındaki Rukiye K. isimli kadın, sabah evinde gaz yağı ile sobayı yaktı. Ardından ise rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak için Edremit Devlet Hastanesine geldi. Sıra beklerken susayan yaşlı kadın çantasından çıkardığı ve yanlışlıkla su şişesi yerine aldığı gaz yağı şişesinde bulunan gaz yağını içti. Fenalaşan kadının diğer hastalar gaz yağı içtiğini fark edince, Rukiye K. hemen apar topar acil servise kaldırıldı. Midesi yıkanan kadın ardından ise Balıkesir’de hastaneye sevk edildi.