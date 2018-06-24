Yaşlı ve engellilere sandıklara taşındı

Vatandaşların hür iradesini sandığa yansıması için Edremit Belediyesi yaptığı çalışma ile engelli ve yaşlıların rahatlık ile oy verme bölgelerine gitmeleri için çalışma yaptı. Özel donanımlı, rampalı minibüs ve 4 kişilik ekip ile yaşlılar ve engelliler evlerinden alınarak oy verme bölgelerine taşındı. Daha sonra oy verme işlemini gerçekleştiren yaşlı ve engelliler evlerine tekrar geri gönderildi. Çalışma hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “İlçemizde yaşayan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın rahatlıkla oy kullanabilmeleri için gün boyu ekiplerimiz tarafından evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara götürülüp tekrar evlerine bırakılıyorlar.”dedi.