Yavaş, “Biz bir aileyiz birbirimize iyi geliriz”

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sosyal belediyeciliği en üst düzeyde tutan, Başkan Yavaş gönül belediyeciliği çalışmalarını da başlattı.

Başkan Yavaş, “Ailemizin en uzaktaki ferdine bile ulaşabilmek, belediye hizmetlerinden her vatandaşımızın en verimli şekilde yararlanabilmesini sağlamak öncelikli hedefimiz. Biz Bir Aileyiz, Birbirimize İyi Geliriz” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda Sındırgı'nın en ücra köşelerine dahi belediyenin şefkat eli uzatılıyor. Rutin belediyecilik işlemleri de 74 mahalle de eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor.

Sındırgı'da Sosyal Doku projesi ile belediye bünyesinde oluşturulan ekip Sındırgı'nın bütün mahallelerini dolaşarak vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Sındırgı geneli sosyal portföyün çıkarıldığı projede belediye başkanı Ekrem Yavaş adına teker teker evleri dolaşan ekip vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının tespitini yapıyor. Toplanan veriler günlük olarak gerekli birimlere iletiliyor. Vatandaşların geçim kaynaklarının neler olduğu, engelli, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişilerinin tespit edildiği uygulamadan vatandaşlar da oldukça memnun.

“Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet yapıyoruz”

Sındırgı'da belediye elinin değmediği hane kalmayacak anlayışı ile 2014 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren, her fırsatta ev ziyaretlerinden kahve sohbetlerine kadar vatandaşlarla bir araya gelen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı sosyal belediyecilik anlayışını kendimize ilke edinerek belediye elinin değmediği bir hane bırakmamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler vatandaşlarımızın devlet desteklerinden belediye hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmaları adına çalışıyoruz. Gücümüzü vatandaşlarımızın memnuniyetinden, hasta ve yaşlılarımızın hayır dualarından alıyoruz. Bu güne kadar sayısız hasta yatağı, gıda yardımı, evde bakım hizmeti, eşya ve yakacak yardımı, akülü araç temini gibi birçok sosyal proje ile vatandaşlarımızın hizmetinde olduk. Fiziki çalışmalar zaten yapılıyor. Önemli olan vatandaşlarımızın gönlüne girebilmek. Her zaman vatandaşlarımızın yanlarında olmaya, projelerimizi onların görüşlerine göre şekillendirmeye özen gösterdik. Gösteriyoruz. Doğumdan ölüme kadar her an birlikte olmaya çalışıyoruz. Şimdi başlattığımız yeni proje ile Sındırgı'mızın her hanesinin durumunu bilerek vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusundan daha fazla ve kaliteli hizmet verebilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın çalışmalarımıza karşı memnuniyetini duymak hayır dualarını almak bizlere güç katıyor. Bizlere verilen sorumluluğun bilinciyle gece gündüz demeden Sındırgımız için çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizin geleceğini şekillendirecek, 74 mahallemizle birlikte 33 bin 753 vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini arttıracak birçok proje ürettik. Dün ne söz verdiysek bugün fazlasıyla gerçekleştirdik. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile vatandaş odaklı hizmeti ilke edindik. Bugün Sındırgı Belediyesi, Büyükşehir Belediyemiz ve hükumetimiz destekleri ile gerçekleştirdiğimiz sayısız proje sayesinde ilçemizi yatırımcıların gözdesi ve Balıkesir'in en itibarlı ilçelerinden biri haline getirdik. Sındırgımızın geleceğini şekillendirirken “ Sen”, “Ben” değil. “Biz” olduk. Göreve geldiğimizden bu yana Yerel Buluşma programımız kapsamında başta hanım kardeşlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizle bir araya geldik” şeklinde konuştu.

Yavaş, “Biz Bir Aileyiz Birbirimize İyi Geliriz”

Başkan Yavaş sözlerinin devamında, “Esnafından, çiftçisine birçok farklı kesimle birlikte sizlerin düşüncelerini alarak projelerimize yön verdik. “Biz Birlikte Kocaman Bir Aileyiz” sloganı ile çıktığımız yolculuğumuzda en başta ilçemizi ve birbirimizi severek, fikirlerimizi paylaşarak bugünlere geldik. Daha yapacak çok işimiz var, ilçemize kazandıracağımız birçok proje Bizler gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Dün, bugün ve her an olduğu gibi yeni projelerimize şekil vermek, ilçemizin çözüme kavuşmayan sorunlarını belirlemek ve çözüm önerilerini konuşmak, fikirlerinizden yararlanmak adına vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Ailemizin en uzaktaki ferdine bile ulaşabilmek, belediye hizmetlerinden her vatandaşımızın en verimli şekilde yararlanabilmesini sağlamak öncelikli hedefimiz. Biz Bir Aileyiz, Birbirimize İyi Geliriz” dedi.