Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 17:25

Yavru ceylan kuduz kurbanı

Yavru ceylan kuduz kurbanı

22 Aralık 2016 17:25

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde arazide bulunan yaralı ceylan, kuduz virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Sındırgı’nın kırsal mahallesi Kozlu’da bir vatandaş tarafından arazide yaralı ceylan yavrusu bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne götürülerek ilk tedavisi yapılan yaralı ceylan, ardından Balıkesir Milli Parklar Müdürlüğü’ne gönderildi. Hayati tehlikesi olduğu belirlenen yaralı ceylan buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne sevk edildi. Fakültede yapılan tetkikler sonucu kuduz virüsü kaptığı tespit edilen yavru ceylan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, hayvan ile temas eden kişilere de kuduz aşısı yapıldığı öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
8
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Cuma
    Hafif Yağmurlu
    8°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç