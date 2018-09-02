Yaz Kur’an kursu öğrencilerine ödüllü veda

Küçükköy Camii İmamı İlhan Küçük, öğrencilere Allah sevgisi, Kur’an-ı Kerim ve namaz hakkında bilgiler vermesinin yanı sıra ders yıllarında da ihtiyaç sahibi çocuklara matematik, Türkçe, coğrafya gibi dersleri camide ücretsiz etütler düzenleyerek eğitime de destek verdi. Küçük, “Bizler, Küçükköy Camii Yaz Kur’an Kursu olarak ilk etapta çocuklarımıza cami alışkanlığı kazandırabilmek, hayatlarında bir takım işlerine yarayabilecek devamlı hayatlarında lazım olabilecek bilgileri aşılamak istedik. Sadece dini anlamda eğitimler değil, bunların yanında sosyal ve sportif faaliyetlerle Yaz Kuran Kursumuzu zinde tutmaya çalıştık. Özellikle Yaz Kur’an Kursumuzda çocuklarımıza ilk yardım ve trafik eğitimleri, mozaik kursu hazırladık. Onları hayata en güzel şekilde hazırlamaya çalıştık. Bunun haricinde 40 gün boyunca ‘Güle Oynaya Camiye Gel Projesi’ altında namaza devam eden 50 öğrencimiz arasında namaza en çok devam eden 7 öğrenciye bisiklet, 4 tablet ve geri kalan öğrencilerimize de kol saatleri hediye ettik” dedi.

Günümüz gençliğini internet başından kaldırabilmenin oldukça zor bir iş olduğunu ifade eden Küçük, “Yaptığımız çalışmalar kapsamında gençlerimizi, evlatlarımızı eski oyunlar olarak bilinen ‘körebe’, ‘halat çekme yarışı’, ‘çuval yarışı’, ‘mendil kapmaca’ gibi oyunlarla da Kur’an Kursumuzu renklendirdik ve böylelikle de çocuklarımızın farklı bir yaz tatili geçirmelerine katkı sağladık. Bu çalışmalarımızın ardından çocuklarımıza Allah Sevgisi’ni aşılamaya çalıştık. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda çocuklarımız özellikle hayatın içinde geçirdikleri vakitleri namaz saatlerine göre ayarlamaya başladılar. Bir takım yapacakları işleri, namaz vakitlerine denk getirmemeye başladılar. Bu anlamda çocuklarımıza sadece kendi camimizde değil, diğer farklı ile ve ilçelerde de camilere gidebilme isteklerini uyandırdık. Hatta çocuklarımızın sabah namazlarına benden bile önce geldiklerini gördük. Bizce çok doğru bir projeyi hayata geçirdiğimize inanıyorum. Bizim bu çalışmalarımıza Küçükköy halkı maddi ve manevi her türlü desteği verdi. Hatta sıraya girerek, ’Bu hafta biz yemek verelim’, ‘Bugün çocuklarımızın kahvaltısını biz karşılayalım’ gibi talepler aldık. Bu anlamda ben Küçükköy halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Kursa katılan çocuklar da hem Kur’an ve namaz kılmayı öğrendiklerini hem de hoş vakit geçirdiklerini söylediler.