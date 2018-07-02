Yaz okulu sporcularına malzeme dağıtımı yapıldı

Balıkesir’de Spor Mevsimi sloganı ile Balıkesir Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı projede yaz okuluna giden sporcu öğrencilere malzeme dağıtımı Kurtdereli Spor Salonunda törenle ile dağıtıldı. Yaz okullarına katılan sporcular konuşmalar öncesi Kurtdereli Spor salonuna gelen protokol ve velilerine spor ve halk oyunları gösterisi yaptılar.

"Arıcıoğlu, Spor kültürünü tüm çocuklara aşılamak istiyoruz"

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor tesislerinde eğitim gören sporcu ve velilerin katılımı ile Kurtdereli Spor salonunda yapıldı. Spor Malzeme dağıtım töreni saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ve Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nun konuşması ile başladı. Müdür Arıcıoğlu 5-18 yaş arası öğrencilerin katıldığı yaz okulununda çalışmaların başladığını belirterek, "Yaz spor okullarımız 62 antrenör ile birlikte 15 tesiste devam etmektedir. Merkezimiz de yaklaşık 2 bin kayıtlı öğrenci ve tüm il genelinde toplam 4 bin 620 öğrenci ile birlikte yaz spor okulunu başlattık. Yaz okullarımız devam ediyor. Hedefimiz tim ilçelerimiz de 10 bin sporcuya ulaşmasıdır. Bu yaz ve kış spor okullarında, yetenek taraması ve diğer tüm projelerde hedeflediğimiz iki nokta var. Bunlardan birisi sporu tabana yaymak ve spor kültürünü tüm çocuklara aşılamak istiyoruz. Tabi biz kötü bağımlılıkla mücadele etmek istiyoruz, A sosyallikle mücadele etmek, obezite ile mücadele etmek istiyoruz. Kötü alışkanlıklar ile mücadele etmek istiyoruz. Bu mücadelenin adı da spordur. Hedefimiz dünya çapında sporcular yetiştirmek. Valimizin projeleri olan Yetenek Onla Gelecek olduğun gibi bu proJelerimizi yaz kış devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Kafaoğlu, "Gelecekte bu sporcular içinden şampiyonlar çıkacak"

Başkan Kafaoğlu, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 5-18 yaş arasında bulunan genç sporcuları kapsayan bir projedir. Balıkesir’de Spor Mevsimi projesi 20 Haziranda başlayan bu proje 20 ilçemizi kapsamaktadır. Bu projeden 20 ilçede 10 bin gencimiz istifade edecekler. Tabi ki gençlerimiz bizim için önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Onlar bizden daha kanaatlı olması lazım. Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefler var. 2023,2053 ve 2071 hedeflerine Türkiye’yi bu gençler ulaştıracaklar. Sağlam kafa sağlam vücutta olur felsefesi ile gençlerimizin hem bedensel, hem fiziksel, hem zihinsel olarak tam donanımlı olması lazım. Gelecekte bu gençlerimizin arasından mutlaka kürsülere çıkacak, uluslararası arası yarışmalarda Türk bayrağını dalgalandıracak sporcular çıkacağına ben inanıyorum" şeklinde ifade etti.

"Vali Yazıcı, Sporcuların ailelerini kutluyorum"

Lütfen çocuklarınızı mutlaka spor ile tanıştırın diyerek sözlerine başlayan Vali Yazıcı, "Komşularınıza buraya katılmaya, çocuklarını yaz okuluna katılmaları için, çocuğunu yaz spor okullarına göndermeyen komşularınızda bu güzel etkinlikten bahsedin. Onlarında katılmasına vesile olunuz. Spor bana göre çocuklarımız için, gençlerimiz için ekmek gibi, su gibi eğitim gibi olmazsa olmazlarımızdan. Dolayısıyla tüm Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin en az bir spor dalı ile ilgilenmesi lazım. Dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımız için her şeyi isteme hakkımız var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yaz okullarına katılan sporculara Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından spor malzemesi olan torbalar hediye edildi.