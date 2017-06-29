Yaz Spor Okulları açıldı

Okulları tatile girmesi ile Balıkesir merkezde yaşayan 5-18 yaş aralığındaki tüm öğrencilerin zamanlarını değerlendirmeleri, herhangi bir spor dalında kendilerini yetiştirmeleri ve en önemlisi sağlıklı birer birey olmaları için 24 ayrı spor branşında ücretsiz kurslar Kurtdereli Spor Salonunda düzenlenen açılış töreni ile start aldı.

Gençlik Spor İl Müdürü İl Müdür Vekili Mihriban Güven törende yaptığı açılış konuşmasında Spor Genel Müdürlüğümüzün Kuruluşunun 79. Yılı nedeni ile İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri açılış törenine geldikleri için davetlilere teşekkür ederek, kurslara katılan genç öğrencilere ve velilere seslendi. Güven, " Yoğun bir eğitim ve öğrenim dönemini geride bıraktınız. Bu tatil döneminde sportif, sosyal ve sanatsal faaliyetler ile kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaş gruplarından sizleri uzak tutmak bizim en önemli görevlerimizdendir. Spor yaparak Gelişim çağında hareket etmediği için kilo alan ve global bir sorun olan obezite rahatsızlığından, Sosyal medyada aktif, ancak gerçek yaşamda (a) sosyal bireyler, Paylaşmayı bilmeyen çocuklar ve Büyüdüklerinde ise hayatın gerçekleri ile yüz yüze geldiklerinde başarılı olamayan ya da hayata uyum sağlayamayan bireyler olmamaları için bu yaz okullarını hayata geçirdik. Yaz okullarımız iki dönem halinde devam edecek ve yaklaşık olarak 5 Bin öğrencinin katılmasını bekliyoruz. Yaz okullarının açılmasında bizlere destek veren Balıkesir Valiliğine, Büyükşehir Belediye ve İlçe Belediyelerimize ve İl Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü tarafından açılan yaz okullarında Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Futbol, Güreş, Judo, Karate, Kick-boks, Masa tenisi, Okçuluk, Oryantring, Satranç, Taek-wondo, Tenis, Spor tırmanış, Voleybol, Vücut geliştirme ve Fitness olmak üzere toplam 24 branşta ücretsiz olarak verilecek. Yaz kursları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı spor tesislerde deneyimli antrenörler eşliğinde verilecek olan eğitimler sayesinde çocuklar sporla buluşacaklar.