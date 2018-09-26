Yemek üretim tesislerine hijyen ve ruhsat operasyonu

Burhaniye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan denetimlerde, ilçede bulunan yemek üretim tesislerinde hijyen, iş yeri ruhsatı ve işletme kayıt belgesi kontrolleri yapıldı.

İşletmeler, öğrencilerin ve vatandaşların sağlıklı gıda tüketebilmeleri için, hijyen kuralları ve temizlik konusunda daha dikkatli olma konusunda uyarılırken, kontrollerin devam edeceği açıklandı.