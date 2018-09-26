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Yemek üretim tesislerine hijyen ve ruhsat operasyonu

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda taşımalı sistemle yemek yiyen öğrencilerin sağlığını korumak ve gönül rahatlığı ile gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla yaptığı denetimleri sıklaştırdı.

Burhaniye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan denetimlerde, ilçede bulunan yemek üretim tesislerinde hijyen, iş yeri ruhsatı ve işletme kayıt belgesi kontrolleri yapıldı.


İşletmeler, öğrencilerin ve vatandaşların sağlıklı gıda tüketebilmeleri için, hijyen kuralları ve temizlik konusunda daha dikkatli olma konusunda uyarılırken, kontrollerin devam edeceği açıklandı.

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