Yeni hastaneye ziyaret

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yeni yapılarak hizmete başlayan Burhaniye Devlet Hastanesi yeni hizmet binasını hafta sonu Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, beraberinde Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir ile birlikte ziyaret etti.

Burhaniye'de hasta kabul etmeye başlayan yeni Devlet Hastanesi Hizmet Binasını geçtiğimiz Pazar günü AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Kendilerine Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, AK Parti ilçe teşkilatı yönetimi de eşlik ederken Başhekim Uz. Dr. Yalçın Vurupalmaz hastane hakkında bilgi verdi. Vurupalmaz'ın öncülüğünde poliklinikleri, çeşitli birimleri ve acil servisi gezen heyet hastalara ve çalışan personele karanfil uzatarak, yeni hastanenin ilçeye ve bölgeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.