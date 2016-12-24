Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği üyelerinin eserlerinden oluşan "Yeni Yıl Hediyeniz Sanat Olsun" yeni yıl sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği üyelerinin eserlerinden oluşan "Yeni Yıl Hediyeniz Sanat Olsun" sergisi düzenlenen törenle açıldı. Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Topalak yaptığı açılış konuşmasında Türkiye’de yaşanan terör olaylarına değinerek "Bildiğiniz gibi ülkemizde sıkıntılı günler yaşıyoruz, şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum, Türkiyemizin başı sağ olsun. Sanat olmadan hiç bir şeyden olmaz, bunlar Yücel Başkanın sözleridir, ondan aldım bu sözleri. Sanat olmadığı zaman kavga ve şiddet olur. Türkiye’de sanata önem verilirse bu kavgaların biteceğine inanıyorum. Burada biz 25 arkadaşımızla Güzel Sanatlar Derneği olarak yıl sonu sergimizi gerçekleştirmek için toplandık. Başkanım, biz kültür sarayı istiyoruz, çok sıkıntı çektik bir müzemiz vardı kapandı, galerimiz kapandı. Atatürk güzelliğin ifadesini sanat olarak belirtmiş, biz bunun gibi sergiler devamlı açık olsun istiyoruz" dedi.



Fiziksel imkanlar insanı coşturuyor

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başkanlığa geldikleri günden itibaren sanatçılarla sanatseverlerle bir arada olmaya çalıştıklarını ifade ederek "Bir insan olarak bu kadar sanatçının olduğu bir şehir olarak görmüyordum Balıkesir’i. Çok güzel sanatçılarımız sanatkarlarımız var. Sanat eğer bir şehirde yoksa, şiir, resim, duygu anlatan ifade şekilleri yoksa o şehirde kavga, gürültü karmaşa vardır. Biz istiyoruz ki Balıkesir her şeyin konuştuğu şehir olsun. Dillerin, resimlerin, mimari eserlerin konuştuğu, bu anlamda da çok konuşma yapıyoruz. Altıeylül, Karesi Büyükşehir Belediyesi olarak bizler sizlerin rahat edeceği, hem şiir dinletisine, hem tiyatroya orkestraya doyacağı Çayderesi Projesi için Allah nasip ederse görkemli bir açılış yapacağız. Hepinize buradan o sürprizi verebiliriz. Şuan da ses sistemleri ve sahnesi döşeniyor. Hem Ticaret Odası hem kongre binası hemde kültür merkezi olarak yapılıyor. 1200 kişilik bir salon, bu salonda Zorlu Center’da olan sistemin aynısı olacak. 8,5 trilyon sadece ses sistemine para harcadı Büyükşehir. Hedefte şuydu Türkiye’de ki en iyi sanatçı ben nerede en iyi konseri veririm dediğinde adres Balıkesir Kültür Merkezi’dir. Ben en çok orada konser vermekten zevk alıyorum diyebileceği bir yer kuralım istiyor Büyükşehir Belediye Başkanımız. Türkiye’ye örnek olacak bir salon yapıyoruz. Balıkesir sanat ve sanatçıyla konuşulan bir şehir olacak diyorum inşallah" şeklinde konuştu.

25 dernek üyesinin eserlerinden oluşan sergi 17 Aralık tarihine kadar gezilebilecek.