Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 13:41

Yenice’nin su sorunu çözüldü

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul Yenice Kırasal Mahallesinde içme suyu sıkıntısı çeken vatandaşların sorununlarını çözdü.

Yenice’nin su sorunu çözüldü

12 Temmuz 2017 13:41


Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un talimatıyla başlatılan ‘ İçme Suyu Çalışması’ ile İlçenin Yenice kırsal Mahallesi ile merkezin belli bir bölümünde yaşanan su sorunu tarihe karışıyor. Kepsut ve kırsal mahallelerde her yaz döneminde su sıkıntısı çeken mahallerden olan Yenicemahalle ve ilçenin belli kısımlarındaki su sıkıntısı Kepsut Belediye Başkanı Cankul’un girişimi ile çözüme kavuşuyor.


Kepsut Belediye Başkanı Cankul ve Balıkesir Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü su sorunu çözmek için kollar sıvadı. Yıllarca ilçenin bir bölümümde yaşanan içme suyu sorununu 20 günde boru hattı döşenerek saniyede 50 lt su deposuna akıtılarak su sorunu çözüleceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!