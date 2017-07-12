Yenice’nin su sorunu çözüldü

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un talimatıyla başlatılan ‘ İçme Suyu Çalışması’ ile İlçenin Yenice kırsal Mahallesi ile merkezin belli bir bölümünde yaşanan su sorunu tarihe karışıyor. Kepsut ve kırsal mahallelerde her yaz döneminde su sıkıntısı çeken mahallerden olan Yenicemahalle ve ilçenin belli kısımlarındaki su sıkıntısı Kepsut Belediye Başkanı Cankul’un girişimi ile çözüme kavuşuyor.

Kepsut Belediye Başkanı Cankul ve Balıkesir Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü su sorunu çözmek için kollar sıvadı. Yıllarca ilçenin bir bölümümde yaşanan içme suyu sorununu 20 günde boru hattı döşenerek saniyede 50 lt su deposuna akıtılarak su sorunu çözüleceği belirtildi.