Yerli üretim logosu pazarda uygulanmaya başladı

Balıkesir'in Havran ilçesinde Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası'ndan Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde yerli üretim logosu kullanma zorunluluğu başladı.

Bu kapsamda Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası' Başkanı Murat Hançer yönetmeliğe uygun etiket basımı yaptırarak oda üyelerine ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası' Başkanı Murat Hançer "3 Ekim 2018 Tarihi itibariyle Ticaret Bakanlığının Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptığı düzenleme kapsamında etiket ve listelerde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih yanında üretim yeri Türkiye olan mallar için "yerli üretim logosu" da yer alması zorunlu hale getirildi. Yerli üretim logosunun mevzuata aykırı kullanılması durumunda etiket başına 274 lira para cezası uygulanacaktır. Bizlerde odamız üyelerinin olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmaması ve para cezası almamaları için mevzuata uygun etiketler bastırdık ve odamız üyelerine ücretsiz dağıtıyoruz. Esnaf arkadaşlarımız bu yönetmeliğe dikkat ederek ürünlerini etiketlendirmeleri konusunda öncü olduk, oda üyelerimizde bu uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler." dedi.

Havran Pazar yerinde esnafa bizzat etiketleri kendisi dağıtan Murat Hançer, dağıtım sırasında esnafı ve halkı bilgilendirdi. Uygulamadan hem esnaf hem de vatandaş memnun olduğunu ifade eden Murat Hançer “Her iki tarafta mağduriyet yaşamayacak” dedi.