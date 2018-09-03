Yetkin: “Balıkesir’de şarbon hastalığı henüz görülmedi”

Balıkesir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yetkin, hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Balıkesir’de şarbon hastalığının bulunmadığını açıkladı. Ankara, İstanbul, Trakya ve İç Anadolu da birden bire ortaya çıkan şarbonun insanlarda ölüme sebebiyet verebileceğini söyleyen Yetkin, hasatlıktan korunma yöntemlerini açıkladı ve vatandaşlardan veteriner hekimlerin bulunduğu mezbahalardan gelen etleri yemeleri konusunda ikazda bulundu.

Mustafa Yetkin, “Şarbon özellikle büyükbaş hayvanlarda, sığırlarda keçilerde görülüyor. Şarbon hayvanlardan insanlara geçebilen bir hastalık. Çok önemli. Genellikle bulaşmada bağırsak yoluyla, solunum ve temas yoluyla oluyor. 120-140 derecede sıcakta kaynatılmadan yenen etlerle mide yoluyla insanlara bulaşabiliyor. Tabii bu oran çok düşük, esas görülme oranı yüzde 95 ile deri yoluyla. Buna meslek hastalığı diyoruz, veteriner hekimlerde görülen bir hastalık. Kurban bayramında kesim yapanlarda görülen bir hastalık. Kasaplar yanlışlıkla elini kestiyse ve hayvan mikrobu taşıyorsa bulaşma oluyor. Buluşmaların çoğunluğu bu şekilde oluyor. Şarbon ölümlere sebep olabiliyor. Bunu önlemenin en büyük yolu hastalıklı hayvanların kesilmesinin önlenmesi. Hastalıklı hayvanlar zamanında teşhis edilip kesimi engellenirse şarbon olmaz. İtlaf edilmesi gerekir. Fark edilmemişse hayvan bir şekilde kesilmişse karşımıza çıkan tablo şu. Ölüm katılığı oluşmaz. Kestiğimiz hayvanın eti koyu, simsiyahtır ve pıhtılaşmaz. İç organlarına baktığınızda dalak normalin 7 misli büyümüştür ve çamur manzarasını almıştır. Bu tür etlerin hemen imhası lazım. 2 metre büyüklüğünde çukur kazıp oraya gömmek, mümkünse fırında yakmak gerekir. O işlerle uğraşan insanların elini ayağını dezenfekte etmesi gerekir, maske takması gerekir, eldiven giymesi gerekir. Veteriner hekim olmayan yerlerden gelen etleri yememek gerekir. Doğal olarak kesimlerin mezbahalarda ve yasanın el verdiği yerlerde yapılması gerekir ki insanlara yansımasın. Hastalığın çıktığı bölgede dezenfekte yapılması gerektiği gibi, hayvanlara 4,5 sene aşı yapılması gerekir. Hastalığın ülkemizde çok görülmesinin bir sebebi de dışardan getirilen ithal hayvanlar. Bunlar eskiden bakanlığın veteriner hekimleri tarafından kontrol edilir, 21 gün karantinada tutulduktan sonra ülkeye sokulurdu. Zannedersem et fiyatlarını düşürmek adına bunlar karantina süreleri bekletilmeden ülkemize sokuldu. İthalat izni verildi bazı şirketlere. Bu da bu tür hastalıkların hortlamasına sebep oluyor. Bizim bölgemizde şu ana kadar ne bize ne de kamuya gelen bir şarbon hastalığı yok. Şu an için bölgemizde bu hastalık görülmedi fakat görülmeyecek diye bir şey yok” şeklinde konuştu.