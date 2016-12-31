Yılbaşı için gıda kontrolleri arttırıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde gıda kontrolü yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Uysal’ın öncülüğünde müdürlüğe bağlı gıda kontrolörleri ve zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, unlu mamul satışı yapan dükkanlarla, şekerleme satışı yapan mekanlarda; asgari teknik hijyenik şartlar, gramaj, ruhsat, depolama ve muhafaza koşulları yönünden denetlendi.

Denetimde eksiklikleri tespit edilen işyerleri uyarılarak, eksiklikleri en kısa sürede gidermeleri, aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Bu anlamda kurallara riayet etmeyen işletmelere gerekli cezai müeyyide uygulanacağını kaydedilerek işletmecilerin genel temizliğe riayet etmeleri, kep takmaları ve gazete kağıdı bulundurmamaları gerektiği, özellikle hijyen koşullarına uymadan üretim yapanlara da göz açtırılmayacağını belirtildi.

Yapılan denetimlerde; bazı işyerlerinde sağlığa aykırı ve son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak imha edilmek üzere belediye temizlik işleri ekiplerine teslim edildi.

Yaptıkları denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Uysal, yılbaşı kutlamaları öncesinde ilçe merkezi başta olmak üzere Altınova, Sarımsaklı ve Cunda Adası’nda bu denetimleri sürdüreceklerini vurguladı.