Yılbaşı pastasında altın sürprizi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yılbaşında satışı artırmak için pek çok firma değişik kampanyalar yaparken, pastacı Mustafa Azca’da, yılbaşı pastalarının içine altın koydu. 3 pastanın içinde gram altın olduğunu anlatan Azca, uygulamanın satışları artırdığını söyledi.

Burhaniye’ de, Tadım Pastanesi sahibi Mustafa Azca, yılbaşı pastalarının içine gram altın koydu. Kampanyanın 2 gün devam edeceğini anlatan 47 yaşındaki Mustafa Azca,” Yılbaşı nedeniyle pastaya talep oluştu. Bizde, 3 adet pastanın içine birer adet gram altın koyduk. Bunu da, işyerimizin camına yazarak duyurduk. Uygulama satışlarımızı artırdı” dedi.